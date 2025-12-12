छाती पर मारा, सीढ़ियों से धक्का दिया; लूथरा ब्रदर्स के गोवा क्लब में पर्यटकों पर हुआ था हमला

संक्षेप: गोवा के चर्चित नाइटक्लब रोमियो लेन में पर्यटकों पर हमले की एक खौफनाक घटना सामने आई है। इस घटना ने सुरक्षा मानकों की समीक्षा की मांग को बढ़ा दिया है, खासकर हालिया आगकांड के बाद। क्या गोवा के नाइटक्लब सुरक्षित हैं?

गोवा के वागाटोर स्थित चर्चित नाइटक्लब रोमियो लेन एक बार फिर विवादों में है। क्लब की असुरक्षित बनावट और स्टाफ के दुर्व्यवहार को लेकर महीनों पुरानी एक पर्यटक की शिकायत सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो रही है। इसको लेकर अब गोवा प्रशासन सुरक्षा मानकों की समीक्षा कर रहा है। बता दें कि यह वही क्लब है जिसका मालिकाना हक लूथरा ब्रदर्स- सौरभ और गौरव लूथरा के पास है। हाल ही में उनकी एक अन्य प्रॉपर्टी 'बर्च बाय रोमियो लेन' में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। गोवा में ही स्थित इस नाइट क्लब में आग लगने के बाद भारत से भागे उसके मालिकों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाइलैंड पुलिस ने हिरासत में लिया है और उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है।

एक ही एंट्री-एग्जिट, क्लब में घुटन… स्टाफ ने की मारपीट इस बीच नवंबर महीने में लूथरा बंधुओं के दूसरे चर्चित नाइटक्लब रोमियो लेन में गई एक महिला पर्यटक वैभवी के पुराने बयान ने हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने क्लब को घुटन भरा और खतरनरनाक बताया था। दिल्ली की निवासी वैभवी ने बताया- मैं 1 नवंबर को अपने कजन्स के साथ वैगाटोर में रोमियो लेन गई थी। हम कुल 13 लोग थे। क्लब इस तरह से बना है कि बहुत घुटन होती है। इसमें सिर्फ एक एंट्री और एक एग्जिट है और वह भी ऊंचाई पर। इसलिए उस क्लब में अंदर आना-जाना मुश्किल है। स्टाफ ने हमसे बदतमीजी से बात की और गलत बर्ताव किया। जब हम सुबह करीब 3 बजे क्लब से निकल रहे थे, तो एक भारी कुर्सी हमारे रास्ते में आ गई। कुर्सी को मेरी कजिन ने पैर से थोड़ा सा हटाया। इस पर मैनेजर भड़क गया।

छाती पर मारा, सीढ़ियों से धक्का दिया उन्होंने आगे बताया, 'मैनेजर ने कहा ‘तुम लोग फर्नीचर खराब कर रहे हो, हमें तुम्हें पहले ही निकाल देना चाहिए था, तुम्हारा यहां स्टेटस नहीं।’ उसने मेरे कजिन की कॉलर पकड़ ली। जब हमने माफी मांगी और निकलने लगे, तो उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। बाउंसरों ने हमें दौड़ाया और मारना शुरू कर दिया।'

वैभवी का आरोप है कि उनकी बहन को छाती पर मारा गया और उसे सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा दिया। वैभवी ने कहा, 'उन्होंने एंट्री गेट पर बैरिकेड लगा दिया ताकि हम बाहर न जा सकें। जब मेरे भाई ने उसे हटाया, तो एक बाउंसर लोहे की रॉड लेकर उसके पीछे भागा और बुरी तरह मारा। मैं रोकने गई तो उसने मुझे भी मारा।'

घटना के बाद परिवार ने सुबह पुलिस को सूचना दी और अगले दिन अंजुना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन वैभवी के मुताबिक, FIR में दोनों मालिकों के नाम शामिल किए जाने के बावजूद बाद में हटा दिए गए। उन्होंने कहा- पुलिस ने कहा कि वे घटना के समय मौजूद नहीं थे, इसलिए दोषी नहीं। अगर महिलाएं और पर्यटक सुरक्षित नहीं माने जाएंगे, तो ऐसे मामले गोवा में होते रहेंगे।

बर्च क्लब आगकांड के बाद लूथरा ब्रदर्स गिरफ्तार

इस बीच, बर्च बाय रोमियो लेन में लगी आग की घटना ने पूरे गोवा में हड़कंप मचा दिया। 25 लोगों की मौत के बाद सौरभ और गौरव लूथरा भारत से भागकर थाइलैंड पहुंच गए थे। थाई पुलिस ने उन्हें फुकेट के पाटोंग क्षेत्र स्थित होटल इंडिगो से पकड़ा। भारतीय अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने दोनों के पासपोर्ट निलंबित कर दिए थे, जिसके चलते वे थाइलैंड में ‘अवांछित व्यक्ति’ घोषित हो गए। पासपोर्ट अमान्य होने से भारत द्वारा उनके प्रत्यर्पण के अनुरोध को लागू करना आसान हो गया।

क्या आगे हो सकती है कार्रवाई? गोवा पुलिस और स्थानीय प्रशासन अब रोमियो लेन की सुरक्षा व्यवस्था, निर्माण मानकों और लाइसेंस संबंधी नियमों की फिर से जांच कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भीड़भाड़ वाले नाइटक्लबों में एक ही एंट्री-एग्जिट होना गंभीर सुरक्षा खतरा साबित हो सकता है, खासकर आग या भगदड़ जैसी स्थितियों में।

1 नाइटक्लबों में सुरक्षा मानकों की कमी गंभीर खतरे का कारण बन सकती है।

2 पर्यटकों के अनुभव से स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए।