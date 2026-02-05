Hindustan Hindi News
SIR पर SC में बहस करने से पहले ममता बनर्जी कब-कब और किन-किन केस में खुद कर चुकीं जिरह

SIR पर SC में बहस करने से पहले ममता बनर्जी कब-कब और किन-किन केस में खुद कर चुकीं जिरह

संक्षेप:

SIR के खिलाफ CM ममता बनर्जी का अदालत में खुद उतरना भले ही असामान्य लगे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उनका अदालतों से पुराना नाता रहा है क्योंकि उनका राजनीतिक सफर अदालतों से टकराव और हस्तक्षेपों से भरा रहा है।

Feb 05, 2026 05:02 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बुधवार (4 फरवरी 2026) को सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में सामान्य दिनों की तरह हलचल नहीं थी बल्कि सभी की निगाहें CJI जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ पर टिकी थीं। इसकी वजह विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को दी गई चुनौती की सुनवाई भी नहीं थी बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थीं, जो खुद अदालत में मौजूद थीं और SIR के खिलाफ दायर मामले में अपना पक्ष खुद रख रही थीं। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब एक मुख्यमंत्री खुद अपने मामले की पैरवी शीर्ष न्यायालय में कर रही थीं।

CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ के सामने ममता बनर्जी पूरे तेवर में दिखीं। उन्होंने चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते हुए उसे “WhatsApp Commission” तक कह डाला। अदालत में ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया समावेशन (inclusion) की बजाय बहिष्करण (deletion) पर केंद्रित दिख रही है।उनका आरोप था कि असल और वैध वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं और गरीब मतदाता और महिलाएं खास तौर पर निशाने पर हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कई महिलाओं के नाम सिर्फ इसलिए हटा दिए गए क्योंकि शादी के बाद उनका सरनेम बदल गया।

अदालतों से पुराना नाता, नया मंच

बहरहाल, ममता बनर्जी का अदालत में खुद उतरना भले ही असामान्य लगे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उनका अदालतों से पुराना नाता रहा है क्योंकि उनका राजनीतिक सफर अदालतों से टकराव और हस्तक्षेपों से भरा रहा है। इससे पहले 2003 में वह कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट में नगर निगम के नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ खुद वकील का गाउन पहनकर बहस कर चुकी हैं।

पीड़ित परिवार के पक्ष में पलिस से लड़ाई लड़ी

उससे पहले 21 जुलाई 1993 को भी ममता पुलिस फायरिंग मामले में Youth Congress कार्यकर्ताओं के समर्थन में अदालत में दलील दे चुकी हैं। 1996 में भी अलीपुर कोर्ट में टॉलीगंज के MLA पंकज बनर्जी के मामले में पुलिस की कहानी को वकील बनकर चुनौती दे चुकी हैं। कोलकाता से बाहर जाकर भी 1990 के दशक में वह बालुरघाट कोर्ट में कुमारगंज पुलिस फायरिंग केस में मारे गए छात्रों और पार्टी कार्यकर्ताओं के परिजनों की ओर से पेश हो चुकी हैं और बहस कर चुकी हैं। तब ममता ने पुलिस एक्शन को गलत और अवैध ठहराया था। इसी काल में वह हुगली जिले की चुंचुड़ा कोर्ट में भी पार्टी के एक कार्यकर्ता की पुलिस फायरिंग में मौत के मामले में पेश हो चुकी हैं। यहां भी ममता ने पीड़ित परिवार के पक्ष में पलिस से लड़ाई लड़ी थी।

Mamata Legal Journey

कानून की पढ़ाई, राजनीति की लड़ाई

बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी LLB डिग्री धारक हैं। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जोगेश चंद्र चौधुरी लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की है। स्टेट बार काउंसिल में उनका नामांकन भी है। 2023 की कलकत्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन डायरेक्टरी में भी उनका नाम दर्ज है। हालांकि उन्होंने कभी नियमित तौर पर वकालत नहीं की, लेकिन कानूनी बहस में उतरने से कभी पीछे नहीं रहीं।

तीन दशक, एक ही अंदाज

जिला अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी का यह ताजा कदम उनके उस राजनीतिक चरित्र को फिर सामने लाता है, जिसमें संघर्ष, टकराव और खुद मोर्चे पर खड़े होने की आदत शामिल है। SIR मामला सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों से पहले लोकतंत्र और मताधिकार की परिभाषा पर भी असर डाल सकता है और इस बार, उस लड़ाई की अगुवाई खुद मुख्यमंत्री कर रही हैं, अदालत के भीतर और बाहर भी।

