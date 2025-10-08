Beauty parlour to give 5 lakh to Chennai woman who lost earlobes due to acidic herbal mixture 2000 रुपये में हर्बल ट्रीटमेंट, इलाज के बाद महिला ने खोए इयरलोब; अब ब्यूटी पार्लर को देने होंगे 5 लाख, India News in Hindi - Hindustan
2000 रुपये में हर्बल ट्रीटमेंट, इलाज के बाद महिला ने खोए इयरलोब; अब ब्यूटी पार्लर को देने होंगे 5 लाख

अरुम्बक्कम की रहने वाली मेकअप आर्टिस्ट वी जयंती मार्च 2023 में अपने बड़े हो चुके कान के छिद्रों को छोटा करने के उद्देश्य से अकिलंदेश्वरी द्वारा चलाए जा रहे अब्बे हर्बल ब्यूटी पार्लर गईं। इलाज के एवज में उन्होंने 2000 रुपये का भुगतान किया। जानें फिर क्या हुआ…

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नईWed, 8 Oct 2025 07:33 PM
चेन्नई की एक उपभोक्ता अदालत ने अरुम्बक्कम स्थित एक ब्यूटी पार्लर को 5 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह राशि उस महिला को मिलेगी, जिसके पार्लर में 'हर्बल ट्रीटमेंट' कराने के बाद दोनों कान के लोब पूरी तरह नष्ट हो गए। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (चेन्नई उत्तर) ने पिछले माह सैलून के मालिक को लापरवाही और सेवा की कमी का दोषी मानते हुए महिला को 5 लाख रुपये का मुआवजा और 5000 रुपये मुकदमे के खर्च की राशि चुकाने का फैसला सुनाया।

2000 रुपये में हर्बल ट्रीटमेंट

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार, अरुम्बक्कम की रहने वाली मेकअप आर्टिस्ट वी जयंती मार्च 2023 में अपने बड़े हो चुके कान के छिद्रों को छोटा करने के उद्देश्य से अकिलंदेश्वरी द्वारा चलाए जा रहे 'अब्बे हर्बल ब्यूटी पार्लर' गईं। इलाज के एवज में उन्होंने 2000 रुपये का भुगतान किया। बताया गया कि हर्बल मिश्रण लगाते ही जयंती को जबरदस्त जलन का अहसास हुआ। पार्लर के कर्मचारियों ने उन्हें आश्वस्त किया कि यह प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। उनकी सलाह मानकर दोबारा लौटीं तो स्टाफ ने अतिरिक्त केमिकल लगाया और कान के लोब पर प्लास्टर लगा दिया।

उन्होंने बताया कि कुछ दिनों बाद उनके कानों से दुर्गंध आने लगी। एक माह के भीतर उनके कान के लोब फट गए और मुश्किल से जुड़े रहे। आयोग को दिए बयान में जयंती ने बताया कि इस घटना ने उनके आत्मसम्मान और करियर को गहरा आघात पहुंचाया। यहां तक कि उनका छोटा बच्चा भी उनके बदले रूप से घबराकर उनसे दूर भागने लगा। इतना ही नहीं इस कारण कमाई भी प्रभावित हुई।

जांच में सामने आया खतरनाक केमिकल

डॉक्टर जांच में पाया गया कि इस्तेमाल किए गए मिश्रण में ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड नामक एक खतरनाक केमिकल था। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अगस्त 2023 में वनागरम के अपोलो हॉस्पिटल के सर्जनों को दोनों कान के लोब काटने पड़े। डॉक्टरों का कहना था कि यह मिश्रण बिल्कुल हर्बल नहीं, बल्कि अत्यधिक अम्लीय प्रकृति का था। जयंती का आरोप था कि पार्लर ने प्लास्टिक सर्जरी का खर्च उठाने का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गया। रिपोर्ट के मुताबिक, कानूनी नोटिस भेजने पर विपक्षी पक्ष ने टालमटोल वाला जवाब दिया।

आयोग ने 24 सितंबर को अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अकिलंदेश्वरी के पास ऐसी प्रक्रियाएं करने का कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था। आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 338 (गंभीर चोट पहुंचाने के लिए) के तहत दर्ज पुलिस चार्जशीट के नतीजों पर विश्वास जताया। अदालत ने स्वीकार किया कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के उपयोग की पुष्टि हुई है। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि सेवा में गंभीर कमी थी।

