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आईफोन की जगह दाढ़ी बढ़ाने वाला तेल मिला, अब ग्राहक को फ्लिपकार्ट देगा 1 लाख 80 हजार रुपये

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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शिकायतकर्ता ने 22 अप्रैल 2023 को फ्लिपकार्ट से नो-कॉस्ट EMI योजना के तहत 1,11,793 रुपये में आईफोन-14 प्रो खरीदा था। हालांकि, अलग से ऑर्डर किए गए चार्जर और कवर तो सही-सलामत आपूर्ति हो गए, लेकिन स्मार्टफोन नहीं।

Beard growth oil received instead of iPhone Flipkart and seller ordered to pay now
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मुंबई में आईफोन के ऑर्डर के बदले दाढ़ी बढ़ाने वाला तेल मिलने पर मुंबई के ग्राहक को लेकर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और विक्रेता को आदेश दिया कि वे पीड़ित को 1.11 लाख रुपये से अधिक की रकम वापस दे। साथ ही, अदालत ने उन्हें 70,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमा लड़ने में हुए खर्च का भुगतान करने का भी आदेश दिया। मुंबई स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस महीने की शुरुआत में आदेश सुनाया था। इसमें कहा गया कि ग्राहक की शिकायतों को बार-बार बिना कोई प्रभावी राहत दिए बंद कर दिया गया। यह अनुचित व्यापार व्यवहार के तहत आता है।

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उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यह भी गौर किया कि ऑनलाइन मंच के जरिए जरूरी भुगतान करके ऑर्डर दिया गया था। आयोग ने कहा, 'इसलिए प्रतिवादी पक्ष नंबर एक (फ्लिपकार्ट) की यह जिम्मेदारी थी कि वह यह सुनिश्चित करे कि ग्राहक को ऑर्डर किया गया उत्पाद मिले और ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक असरदार व्यवस्था उपलब्ध कराए।' आयोग ने कहा कि कोई ई-कॉमर्स संस्था केवल बिक्री की सुविधा प्रदान करने के बाद उस लेनदेन से खुद को अलग नहीं कर सकती, खासकर तब जब उपभोक्ता तुरंत यह शिकायत करे कि उसे पूरी तरह से अलग उत्पाद की आपूर्ति की गई है।

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शिकायत की जांच तक नहीं की गई

आयोग ने कहा कि ग्राहक की शिकायत की सही तरीके से जांच नहीं की गई। गलत सामान मिलने के बाद उसे वापस नहीं लिया गया, न ही सही उत्पाद भेजा गया और न ही ग्राहक के पैसे लौटाए गए। इसके बजाय बिना कोई ठोस समाधान दिए शिकायत को बार-बार बंद कर दिया गया। आयोग ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना। आयोग ने यह भी कहा कि विक्रेता इंटरनेशनल वैल्यू रिटेल प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राहक को तय उत्पाद उपलब्ध नहीं कराया। ग्राहक की कई बार शिकायत करने के बावजूद कंपनी ने समस्या का समाधान नहीं किया, जिससे साफ है कि कंपनी ने अपनी सेवा देने में लापरवाही बरती।

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22 अप्रैल 2023 को किया था ऑर्डर

आयोग ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता को हुए नुकसान और परेशानी के लिए ऑनलाइन मंच और विक्रेता दोनों ही संयुक्त रूप से और अलग-अलग तौर पर जिम्मेदार हैं। मुंबई के पवई इलाके में रहने वाले शिकायतकर्ता ने 22 अप्रैल 2023 को फ्लिपकार्ट से नो-कॉस्ट ईएमआई योजना के तहत 1,11,793 रुपये में आईफोन-14 प्रो खरीदा था। हालांकि, अलग से ऑर्डर किए गए चार्जर और कवर तो सही-सलामत आपूर्ति हो गए, लेकिन अगले दिन मिले मुख्य पैकेज में महंगे स्मार्टफोन की जगह दाढ़ी बढ़ाने वाला तेल और पैकिंग का सामान निकला।

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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