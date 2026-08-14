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कुछ ही घंटे में पलटा बार काउंसिल, छात्रों पर बैन का आदेश वापस; कॉकरोच बोले- बेइज्जती करा ली

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारी विरोध के बाद BCI ने NALSAR के 2026 बैच के छात्रों के एनरोलमेंट पर लगी रोक हटा दी है। अधिकांश छात्रों को निर्दोष मानते हुए बार काउंसिल ने मनपसंद राज्य बार में पंजीकरण कराने की राहत दी।

BCI vs NALSAR: 'अधिकांश छात्र निर्दोष', बार काउंसिल ने बदला फैसला, हटाया एनरोलमेंट बैन
BCI vs NALSAR: 'अधिकांश छात्र निर्दोष', बार काउंसिल ने बदला फैसला, हटाया एनरोलमेंट बैन

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स को बड़ी राहत दी है। BCI ने अपने अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के उस निर्देश को वापस ले लिया है, जिसमें राज्य बार काउंसिलों को इन छात्रों के बतौर वकील एनरोलमेंट पर रोक लगाने को कहा गया था। काउंसिल ने पाया कि इस पूरे मामले में ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं और उनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। BCI ने साफ किया है कि बिना किसी गलती के किसी भी छात्र को नुकसान नहीं उठाना चाहिए। अब नालसार 2026 बैच के सभी छात्र अपनी पसंद की राज्य बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराने के लिए स्वतंत्र हैं। आदेश वापस लेने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मनन कुमार मिश्रा पर तीखा तंज कसा है।

क्यों लगा था बैन और क्या था पूरा विवाद?

दरअसल, ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि नालसार से पास आउट हो रहे छात्रों का एक गुट CJI सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में बुलाए जाने का विरोध कर रहा है। यह विरोध दिल्ली के छात्र प्रदर्शनों को लेकर CJI द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों से जुड़ा था। इस घटनाक्रम के बाद, मंगलवार को ही BCI अध्यक्ष ने सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि अगले आदेश तक नालसार के 2026 बैच के छात्रों का एनरोलमेंट न किया जाए। हालांकि, बाद में स्थिति की समीक्षा करने पर काउंसिल ने सर्वसम्मति से इस बैन को हटा लिया।

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कुछ ही घंटे में वापस लिया आदेश, क्या बोले मनन मिश्रा?

बार काउंसिंल ने भारी विरोध के बाद कुछ ही घंटे में अपना आदेश वापस ले लिया। इसके बाद बार काउंसिंल के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने लिखा, "सीनियर वकीलों, बार के सम्मानित सदस्यों, लॉ के छात्रों और समाज के प्रति जागरूक नागरिकों की बातों और प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद और इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि NALSAR, हैदराबाद के 2026 बैच की किसी भी गड़बड़ी या आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी- बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले की कार्यवाही को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। अब आगे किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। मैं छात्रों के करियर के लिए उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूं। एक सलाह: हमें अपने कानूनी संस्थानों पर बहुत गर्व है और जिस दिन आप एनरोल होते हैं, आप उनके अगुआ बन जाते हैं। अपनी राय खुलकर रखें, लेकिन सम्मान और संस्थान की मर्यादा का ध्यान रखते हुए। सबसे ऊंचा न्यायिक पद हम सभी के लिए गर्व की बात है। लोकतंत्र में असहमति का स्वागत है; लेकिन संवैधानिक संस्थानों का सार्वजनिक मजाक उड़ाना अक्सर नुकसानदेह होता है।" बता दें कि मनन कुमार मिश्रा भाजपा के राज्यसभा सांसद भी हैं।

कॉकरोचों ने कसा तंज

इस पूरे मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी ने तीखा विरोध दर्ज कराया। छात्रों पर बैन लगाने का आदेश आने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने यहां तक कह दिया था कि ऐसा आदेश निकालने की हिम्मत कैसे हुई। वहीं, सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने मनन मिश्रा का इस्तीफा मांगने के संकेत दिए। अब आदेश वापस ले लिया गया है। इस पर सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लिखा- CJP ने नाइट-आउट पड़वा दिया। बेइज्जती हुी वो अलग।

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'कुछ शिक्षकों और बाहरी लोगों ने किया उकसाने का काम'

BCI की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि 'कुछ विश्वसनीय सूत्रों' से ऐसी जानकारी मिली है कि मुट्ठी भर शिक्षकों और बाहरी लोगों ने ही उन छात्रों को उकसाने का काम किया, जो अन्यथा निर्दोष थे। BCI काउंसिल ने कहा है कि वह अब इस मामले में नालसार के वाइस-चांसलर (VC) की जांच रिपोर्ट का इंतजार करेगी और उसके बाद ही कोई आगे की कार्रवाई की जाएगी।

BCI ने यूनिवर्सिटी से क्या-क्या जानकारियां मांगी हैं?

मामले की तह तक जाने के लिए बार काउंसिल ने नालसार यूनिवर्सिटी से कई अहम दस्तावेज और जानकारियां तलब की हैं। यूनिवर्सिटी से एक प्रामाणिक और तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें CJI के विरोध अभियान को शुरू करने, आयोजित करने और भीड़ जुटाने वाले मुख्य लोगों की पहचान हो।

CJI को बुलाए जाने के विरोध में यूनिवर्सिटी को दी गई किसी भी याचिका, ज्ञापन या पत्र की कॉपी के साथ-साथ उस पर हस्ताक्षर करने वालों की आधिकारिक सूची मांगी गई है।

इस अभियान में किसी भी छात्र संगठन, फैकल्टी मेंबर, रिसर्च स्कॉलर, पूर्व छात्र या बाहरी व्यक्ति के शामिल होने की पूरी डिटेल भी तलब की गई है।

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19 अगस्त को होगा अंतिम फैसला

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले में अंतिम निर्णय नालसार के वाइस-चांसलर की रिपोर्ट मिलने के बाद 19 अगस्त 2026 को लेगी। तब तक के लिए छात्रों के एनरोलमेंट पर लगी रोक पूरी तरह से हटा ली गई है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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