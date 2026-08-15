बार काउंसिल चीफ मनन मिश्रा ने मांगी माफी; पहले रोकी थी छात्रों की वकालत, फिर लिया था यूटर्न
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी से शुरू हुए विवाद में माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह किसी अहंकार की बात नहीं है, छात्रों की चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
Manan Kumar mishra: बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चैयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वकालत के छात्रों में माफी मांगी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्हें BCI द्वारा जारी किए गए उस विवादित फैसले पर माफी मांगी, जिसमें हैदराबाद की नेशनल एकेडमी ऑफ़ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) यूनिवर्सिटी के छात्रों के एनरोलमेंट को कुछ समय तक रोकने का आदेश दिया था। हालांकि, विवाद के बाद कुछ ही समय बाद इस आदेश को आंशिक रूप से वापस ले लिया गया था। लेकिन इसके बाद भी विवाद बढ़ता गया। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से मनन मिश्रा के घर के बाहर धरना देने की धमकी भी दी गई थी।
बॉर एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक मनन कुमार मिश्रा ने एक चिट्ठी जारी करके छात्रों से माफी मांगी है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा, "अगर इस विवाद से जुड़ी किसी भी चीज, मेरी किसी बात या चिट्ठी से हमारे लॉ स्टूडेंट्स की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मुझे इसके लिए सच में अफसोस है और मैं माफी मांगता हूं। मुझे ऐसा कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।"
यह मेरे लिए अहंकार या प्रतिष्ठा की बात नहीं- मनन मिश्रा
BCI चीफ ने कहा कि छात्रों से माफी मांगना उनके लिए किसी अहंकार या प्रतिष्ठा की बात नहीं है। उन्होंने कहा, "मेरे लिए इस मामले पर अफसोस जताना कोई प्रतिष्ठा या अहंकार का मामला नहीं है। मेरा बस इतना मानना है कि हमारे छात्रों की चिंताएं मायने रखती हैं।"
गौरतलब है बार काउंसिल इंडिया के चैयरमैन की तरफ से यह माफी ऐसे समय में मांगी गई है। जब BCI द्वारा हैदराबाद में NALSAR यूनिवर्सिटी में सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ आदेश जारी किया गया था। इसमें विरोध करने वाले छात्रों को वकील के रूप में एनरोल करने से रोक लगाई थी। फैसले पर काफी विवाद हुआ था। इसके बाद यूटर्न लेते हुए केवल कुछ छात्रों के ऊपर यह रोक लगाने का फैसला किया गया।
लेकिन सोशल मीडिया पर यह विवाद बढ़ता गया। इसके बाद पूरी तरह से इस आदेश को वापस ले लिया गया।
क्या है विवाद?
यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ, जब हैदराबाद की NALSAR लॉ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होने वाले 450 छात्रों ने दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के आने का विरोध किया। छात्रों ने दलील दी कि उन्होंने उन याचिकाओं पर सुनवाई करने से कथित तौर पर इनकार कर दिया था जो छात्रों के खिलाफ "पुलिस की बर्बरता" से जुड़ी थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने BCI के फैसले पर जताई नाराजगी
इसके बाद बार काउंसिल इंडिया की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। हालांकि, इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की थी। सीजेआई सूर्यकांत वाली बेंच जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। बेंच ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है और इस घटना को उनके और छात्रों के बीच एक "संवाद" बताया।
सीजेआई ने कहा, "अगर छात्र शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, तो BCI कार्रवाई करने वाला कौन होता है? शांतिपूर्ण विरोध करना छात्रों का अधिकार है। यह छात्रों और मेरे बीच का संवाद है। इसमें किसी और को दखल देने की जरूरत नहीं है।" इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें