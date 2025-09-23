टॉयलेट जाना है… हथकड़ी खुलवाकर भाग गया मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, बत्तुला प्रभाकर पर दर्ज हैं 80 मामले

आंध्र प्रदेश और आस-पास के राज्यों में प्रसिद्ध कुख्यात अपराधी बत्तुला प्रभाकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। बत्तुला प्रभाकर पर चोरी, डकैती सहित 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसकी सूचना देने वाले पर इनाम की घोषणा की है।

आंध्र प्रदेश में हाल ही में एक कुख्यात अपराधी पुलिस की कैद से फरार हो गया है। आंध्र और पड़ोसी राज्यों में बड़ी डकैतियों का हिस्सा रहा बत्तुला प्रभाकर को पुलिस सोमवार को अदालत में सुनवाई के बाद वापस जेल ले कर जा रही थी। तभी इस शातिर अपराधी ने शौच का बहाना बनाकर हड़कड़ी खुलवा ली और फरार हो गया। अब 35 वर्षीय प्रभाकर उर्फ ​​कृष्णैया, बिट्टू और राहुल रेड्डी को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है।

पुलिस ने बताया है कि बत्तुला प्रभाकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में दर्ज लगभग 80 डकैतियों और चोरी की घटनाओं में वांटेड है। प्रभाकर को इस साल मार्च में एनटीआर कमिश्नरेट की पटमाता पुलिस में दर्ज एक डकैती के मामले में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह राजमुंदरी केंद्रीय कारागार में कैद था।

कैसे दिया चकमा? जानकारी के मुताबिक सोमवार को पुलिस प्रभाकर और दो अन्य अपराधियों को विजयवाड़ा ले गई और एक आपराधिक मुकदमे के सिलसिले में उन्हें अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद एक सहायक उप-निरीक्षक और दो कांस्टेबलों वाली एस्कॉर्ट पुलिस टीम तीनों अपराधियों को वापस जेल ले जा रही थी। तभी प्रभाकर ने पुलिस से वाहन रोकने का अनुरोध किया और कहा कि उसे शौच जाना है। पुलिस ने गाड़ी रोकी और प्रभाकर एक गांव के पास NH पर उतर गया।

इसके बाद शौच का नाटक करते हुए बत्तुला प्रभाकर एस्कॉर्ट पुलिस से बच निकला। प्रभाकर को हथकड़ी लगी हुई थी, लेकिन पुलिस ने उसके दाहिने हाथ की हथकड़ी हटा दी थी ताकि शौच कर सके, हालांकि यह महज उसकी चाल निकली। घटना केंद्रीय कारागार से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हुई।

15 टीमें गठित इस मामले की जानकारी देतेबुए पुलिस आयुक्त एस.वी. राजशेखर बाबू ने कहा है कि एनटीआर कमिश्नरेट पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के. कोटेश्वर राव की देखरेख में तीन विशेष टीमें बनाई हैं। वहीं पूर्वी गोदावरी जिला पुलिस ने भी प्रभाकर का पता लगाने के लिए 15 टीमें बनाई हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “एक एडीसीपी, एक डीएसपी, 10 सीआई और 15 एसआई समेत लगभग 100 पुलिसकर्मी प्रभाकर की तलाश कर रहे हैं।”