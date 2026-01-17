लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, BMC चुनाव परिणाम के बाद उद्धव सेना की पहली प्रतिक्रिया
बीएमसी चुनाव के परिणाम आने के बाद शिवसेना (यूबीटी) की पहली प्रतिक्रिया आई है। सोशल मीडिया एक्स पर लिखी एक पोस्ट में उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से लिखा गया है, ‘यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह लड़ाई तब तक चलेगी, जब तक कि मराठी लोगों को उन्हें वह सम्मान नहीं मिल जाता, जो वह डिजर्व करते हैं।’ इस पोस्ट के साथ बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर भी लगाई गई है। इस बयान को चुनावी नतीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले मनसे चीफ राज ठाकरे ने भी ऐसा ही बयान दिया था। इसमें उन्होंने कहा कि वह मराठी मानुस के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। बता दें कि शिवसेना यूबीटी को बीएमसी चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है।
रंग नहीं लाया दोनों भाइयों का साथ
बता दें कि शिवसेना (उबाठा) ने 227 सदस्यीय बीएमसी के चुनाव में 65 सीट जीतीं, जबकि मनसे केवल छह सीट जीत पाई। बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अरसे के बाद एक-दूसरे से हाथ मिलाया था। हालांकि उनकी एकजुटता भी कुछ खास असर नहीं दिखा पाई। मनसे प्रमुख ने 20 साल के अंतराल के बाद शिवसेना (उबाठा) अध्यक्ष और चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ बीएमसी चुनाव के लिए हाथ मिलाया था। दोनों ने सबसे धनी नगर निकाय बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में जीत हासिल करने के लिए खुद को मराठी अस्मिता के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया था।
राज ठाकरे ने क्या कहा
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को बीएमसी चुनाव में उम्मीदों के मुताबिक पार्टी के प्रदर्शन न कर पाने की बात स्वीकार की और मराठी मानुष के लिए लड़ाई जारी रखने की बात कही। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बीएमसी चुनावों को ‘शिव शक्ति और धनशक्ति’ के बीच की लड़ाई बताया, और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि इस हार से निराश नहीं हों। राज ठाकरे ने अपनी पोस्ट में मनसे और शिव सेना (उबाठा) दोनों के कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि यह लड़ाई आसान नहीं रही। राज ठाकरे ने चुनाव परिणाम पार्टी के पक्ष में न आने के बावजूद कार्यकर्ताओं के संघर्ष को सराहा और उन्हें प्रोत्साहित किया।