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ममता बनर्जी को झटका! TMC ऑफिस पर बागियों का कब्जा, कहा- अब यहीं से करेंगे काम

Upendra Thapak एएनआई, कोलकाता
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Mamata Banerjee vs Ritabrata Banerjee: तृणमूल कांग्रेस के कोलकाता वाले ऑफिस पर बागी विधायकों ने कब्जा कर लिया है। कभी ममता बनर्जी का केंद्र रहे तृणमूल भवन पर शुक्रवार को रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी विधायकों पहुंचकर कब्जा कर लिया। उन्होंने दावा किया कि वही असली टीएमसी हैं।

ममता बनर्जी को झटका! TMC ऑफिस पर बागियों का कब्जा, कहा- अब यहीं से करेंगे काम

TNC Mamata Banerjee VS Ritabrata Banerjee update: पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार को पार्टी के बागी विधायकों ने टीएमसी पर अपना अधिकार मजबूत करने के लिए कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन स्थित पार्टी मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठ रितब्रत बनर्जी और उनके समर्थकों ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पहुंचकर वहां पर बैठक की। इतना ही नहीं नेताओं ने कार्यालय के ताले बदल दिए और बाहर लगे कटआउट्स की जगह भी दूसरे कटआउट्स लगा दिए हैं। इन पर ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं थी। हालांकि, अंदर ममता बनर्जी के कटआउट को अभी नहीं हटाया गया है। बागी नेताओं की तरफ से यह ऐक्शन ऐसे समय में लिया गया है, जब गुरुवार को ही चुनाव आयोग ने टीएमसी पर दावेदारी को लेकर ममता बनर्जी और रितब्रत को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।

ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर जिस तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। वह आज उनके हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही है। बता दें, तृणमूल कांग्रेस का मूल कार्यालय कोलकाता के ईएम बाईपास पर स्थित है। लेकिन वहां पर अभी निर्माण कार्य जारी होने की वजह से वर्ष 2022 में पार्टी ने मेट्रोपॉलिटन कार्यालय में अपना काम शुरू किया था। वर्तमान में यहीं पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अपना काम करते हैं। लेकिन शुक्रवार को रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी विधायक यहां पहुंचे और अपना दावा मजबूत करने के लिए मुख्यालय पर कब्जा कर लिया।

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'हम ही असली तृणमूल कांग्रेस'- बागी नेता

नेता प्रतिपक्ष रितब्रत बनर्जी के साथ फिरहाद हकीम, जावेद खान, संदीपन साहा और अखरुज्जान मौजूद थे। इस दौरान इन नेताओं ने दावा किया कि असली तृणमूल कांग्रेस वही हैं। मीडिया से बात करते हुए रितब्रत बनर्जी की तरफ से कहा गया कि इस इमारत के मालिकों के साथ आवश्यक समझौतों को तय कर लिया गया है। अब वह यहीं से काम करेंगे और यही तृणमूल कांग्रेस का मुख्यालय रहेगा। पार्टी नेता अखरुज्जमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “हम ही तृणमूल कांग्रेस हैंऔर यह कार्यालय तृणमूल कांग्रेस का है। इस कार्यालय से पार्टी का भावनात्मक जुड़ाव है।”

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ममता बनर्जी गुट ने की बैठक की आलोचना

बागी विधायकों के मुख्यालय पर पहुंचने के बाद ममता बनर्जी समर्थकों की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने इस घटनाक्रम की कड़ी आलोचना की है। गुट की तरफ से कहा गया कि जिन नेताओं को पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है, उन्हें मुख्यालय में आने की कोई जरूरत नहीं है और न ही उनका कोई अधिकार है।

चुनाव आयोग ने मांगा है ममता बनर्जी और रितब्रत से जवाब

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद हलचल मची हुई है। ममता बनर्जी का उनकी पार्टी से ही कंट्रोल छूट गया है। सबसे पहले रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी के करीब 65 विधायक टूटकर अलग हो गए। उन्होंने विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के रूप में ममता बनर्जी की अनुमति के बिना रितब्रत को अपना समर्थन दे दिया। शुरुआत में रितब्रत ने ममता को अपना नेता माना लेकिन अभिषेक बनर्जी को पार्टी में शामिल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद ममता बनर्जी ने अपने प्रमुख वकीलों के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रितब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने की मांग की, लेकिन मामला जमा नहीं।

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इसके बाद रितब्रत बनर्जी और उनके साथी विधायकों ने पार्टी के ऊपर ही दावा ठोकना शुरू कर दिया। इधर ममता बनर्जी ने भी पार्टी के ऊपर अपना दावा किया। चुनाव आयोग के पास पहुंची सूचना के बाद आयोग ने ममता बनर्जी और रितब्रत बनर्जी दोनों से अपने-अपने दावों को लेकर विस्तार से जवाब देने के लिए कहा था। आयोग के मुताबिक दोनों को जवाब देने के लिए 6 जुलाी शाम 5.30 तक का समय दिया गया है। ऐसे में दोनों पक्ष अपने-अपने दावों को मजबूत करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बागी विधायकों द्वारा पार्टी मुख्यालय पर कब्जा करना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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