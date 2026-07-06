कांग्रेस में पद और कद की जंग, चुनाव से पहले कई नेता उखड़े; इस राज्य में भारी घमासान

विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी का दौर शुरू होता नजर आ रहा है। खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत राज्य के कई बड़े नेता नाराज पार्टी फैसलों से नाराज नजर आ रहे हैं।

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस में घमासान ने कांग्रेस नेतृत्व की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पार्टी को डर है कि प्रदेश में नेताओं के शक्ति प्रदर्शन से गुटबाजी की दरारें और गहरी हो सकती हैं, जिसका चुनाव में पार्टी को सीधा नुकसान होगा। इसलिए, पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल को तुरंत चंडीगढ़ पहुंचने के निर्देश दिए हैं।

पार्टी के एक नेता के मुताबिक, प्रदेश प्रभारी बघेल को चंडीगढ़ जाकर स्थिति संभालने के लिए कहा गया है। वह सोमवार को चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और अगले तीन-चार दिन वहीं रहेंगे। बघेल पहले प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाए जाने की संभावना है, ताकि एकजुटता का संदेश दिया जा सके।

दरअसल, पंजाब कांग्रेस में नया घमासान विधानसभा चुनाव के लिए संबंधित समितियों के गठन पर शुरू हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चाहते हैं कि उन्हें सीएम पद का चेहरा घोषित किया जाए।

सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव दूसरी ओर, गुटबाजी टालने के लिए कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी किसी भी सांसद को चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। ऐसे में कई सांसदों को डर है कि चुनाव नहीं लड़ने की वजह से वह केरल की तरह दौड़ से बाहर हो जाएंगे।

कई नेताओं में चल रही नाराजगी दरअसल, चन्नी चाहते हैं कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाए। पर पार्टी ने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर भरोसा जताते हुए उन्हें बरकरार रखा है। पार्टी ने चन्नी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाते हुए उन्हें एकजुटता बरकरार रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। पर वह खुद ही नाराज हैं। वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी भी चुनाव के लिए जिम्मेदारी नहीं सौंपे जाने से नाराज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि कई दशकों तक उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा की। दरकिनार किए जाने का फैसला पूरी तरह चौंकाने वाला है।

सीएम पद पर रार? वडिंग ने पार्टी की राज्य इकाई में बगावत की खबरों को शनिवार को खारिज कर दिया और इस बात से भी इनकार किया कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। उन्होंने चन्नी को एक सम्मानित नेता बताया। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य अगले वर्ष होने वाला विधानसभा चुनाव जीतकर पंजाब में कांग्रेस की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करना है और यदि पार्टी चन्नी या किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाना चाहती है, तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।