BAT BMS नाम की ऐप ने मचाया हड़कंप, टिर्री रोकी तो लग सकता है 5 लाख का जुर्माना

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग एक ई रिक्शा के पास जाते हैं और एक ऐप की मदद से उसे रोक देते हैं। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा करने पर मोटा जुर्माना लग सकता है। साथ ही जेल भी हो सकती है।

BAT-BMS नाम की एक ऐप की चर्चा है। दरअसल, चर्चा से ज्यादा यह विवादों में है। इसकी वजह है कि यूजर के हाथ में सड़कों पर घूम रहे बैटरी वाले रिक्शा का कंट्रोल आ जाता है, जिसे आमतौर पर टिर्री भी कहा जाता है। यूजर एक बटन से सड़क पर चल रहे इन टिर्रियों को बंद कर रहे हैं। अब सरकार ने इसकी जांच शुरू कर दी है। वहीं, ऑटो चालक इसके चलते अपनी कमाई गंवा रहे हैं।

पहले इस विवाद को समझें सोशल मीडिया पर हाल ही में कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे। इनमें नजर आ रहा था कि लोग अपने स्मार्टफोन पर एक ऐप की मदद से पास से गुजर रहे टिर्री ऑटो को बंद कर रहे थे। इन वायरल वीडियोज में ऑटो वालों को धक्का लगाते हुए भी देखा जा सकता था। इस ऐप के वायरल होते ही इंटरनेट पर इसकी जमकर आलोचना की जा रही थी।

सरकार कर रही है जांच दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने गुरुवार को कहा कि सरकार मामले की जांच कर रही है। सिंह ने पीटीआई वीडियो से कहा, 'हमें सोशल मीडिया पर चल रहे इस मामले की जानकारी है और सरकार इसकी जांच कर रही है। मुझे यकीन है कि पुलिस भी इस पर खुद कार्रवाई करेगी, क्योंकि ऐसा करना गैर-कानूनी है।'

एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा, 'मुझे अब भी लिखित शिकायत मिलना बाकी है, लेकिन मेरे दफ्तर में लोगों ने इसके बारे में बताया है। ऐसे में मैंने जानकारी जुटाने के लिए कहा है।'

कैसे करती है काम रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि कि यह ऐप कैसे काम करती है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि ऐप ब्लूटूथ वाली लीथियम बैटरी से जुड़ जाती हैं। हालांकि, यह काम एक सीमित रेंज में ही करती हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐप को वोल्टेज, तापमान और करंट की जानकारी हासिल करने के लिए बनाया गया था।

उन्होंने कहा, 'इसमें कोई पासपर्ड या ऑथैंटिकेशन नहीं है। ऐसे में पावर आउटपुट को काटना और वाहन को अचानक रोक देना आसान होता है।' खास बात है कि इसके अलावा भी कई ऐप हैं, जो टिर्रियों को रोक रहीं हैं।

5 लाख का है जुर्माना साइबर सिक्योरिटी लॉ पर इंटरनेशनल कमीशन के चेयरमैन पवन दुग्गल ने एएनआई से बातचीत में कहा कि इसपर जुर्माना भी हो सकता है। उन्होंने बताया, 'आज एक ई रिक्शा सिर्फ एक ई रिक्शा नहीं है, बल्कि एक कंप्यूटर सिस्टम है और इसके चलते डिजिटल फॉर्मेट में काम कर रहा है। इसमें कुछ मेमोरी फंक्शन भी होते हैं...।'