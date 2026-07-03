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BAT BMS नाम की ऐप ने मचाया हड़कंप, टिर्री रोकी तो लग सकता है 5 लाख का जुर्माना

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग एक ई रिक्शा के पास जाते हैं और एक ऐप की मदद से उसे रोक देते हैं। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा करने पर मोटा जुर्माना लग सकता है। साथ ही जेल भी हो सकती है।

BAT BMS नाम की ऐप ने मचाया हड़कंप, टिर्री रोकी तो लग सकता है 5 लाख का जुर्माना

BAT-BMS नाम की एक ऐप की चर्चा है। दरअसल, चर्चा से ज्यादा यह विवादों में है। इसकी वजह है कि यूजर के हाथ में सड़कों पर घूम रहे बैटरी वाले रिक्शा का कंट्रोल आ जाता है, जिसे आमतौर पर टिर्री भी कहा जाता है। यूजर एक बटन से सड़क पर चल रहे इन टिर्रियों को बंद कर रहे हैं। अब सरकार ने इसकी जांच शुरू कर दी है। वहीं, ऑटो चालक इसके चलते अपनी कमाई गंवा रहे हैं।

पहले इस विवाद को समझें

सोशल मीडिया पर हाल ही में कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे। इनमें नजर आ रहा था कि लोग अपने स्मार्टफोन पर एक ऐप की मदद से पास से गुजर रहे टिर्री ऑटो को बंद कर रहे थे। इन वायरल वीडियोज में ऑटो वालों को धक्का लगाते हुए भी देखा जा सकता था। इस ऐप के वायरल होते ही इंटरनेट पर इसकी जमकर आलोचना की जा रही थी।

सरकार कर रही है जांच

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने गुरुवार को कहा कि सरकार मामले की जांच कर रही है। सिंह ने पीटीआई वीडियो से कहा, 'हमें सोशल मीडिया पर चल रहे इस मामले की जानकारी है और सरकार इसकी जांच कर रही है। मुझे यकीन है कि पुलिस भी इस पर खुद कार्रवाई करेगी, क्योंकि ऐसा करना गैर-कानूनी है।'

एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा, 'मुझे अब भी लिखित शिकायत मिलना बाकी है, लेकिन मेरे दफ्तर में लोगों ने इसके बारे में बताया है। ऐसे में मैंने जानकारी जुटाने के लिए कहा है।'

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कैसे करती है काम

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि कि यह ऐप कैसे काम करती है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि ऐप ब्लूटूथ वाली लीथियम बैटरी से जुड़ जाती हैं। हालांकि, यह काम एक सीमित रेंज में ही करती हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐप को वोल्टेज, तापमान और करंट की जानकारी हासिल करने के लिए बनाया गया था।

उन्होंने कहा, 'इसमें कोई पासपर्ड या ऑथैंटिकेशन नहीं है। ऐसे में पावर आउटपुट को काटना और वाहन को अचानक रोक देना आसान होता है।' खास बात है कि इसके अलावा भी कई ऐप हैं, जो टिर्रियों को रोक रहीं हैं।

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5 लाख का है जुर्माना

साइबर सिक्योरिटी लॉ पर इंटरनेशनल कमीशन के चेयरमैन पवन दुग्गल ने एएनआई से बातचीत में कहा कि इसपर जुर्माना भी हो सकता है। उन्होंने बताया, 'आज एक ई रिक्शा सिर्फ एक ई रिक्शा नहीं है, बल्कि एक कंप्यूटर सिस्टम है और इसके चलते डिजिटल फॉर्मेट में काम कर रहा है। इसमें कुछ मेमोरी फंक्शन भी होते हैं...।'

उन्होंने कहा, 'मैं इस बात को लेकर बहुत साफ हूं कि यह एक खेल नहीं है, बल्कि IT एक्ट 2000 की धारा 66 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 43 के तहत अपराध है। इसकी वजह है कि यह एक ऐसा काम है, जो धोखाधड़ी के जरिए किया गया है। इसमें लोग रिक्शा के मालिक की जानकारी या सहमति के बगैर ई रिक्शा के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करते हैं। इसमें 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना हो सकता है...।'

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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