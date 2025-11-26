Hindustan Hindi News
नेशनल लेवल के प्लेयर पर गिरा बास्केटबॉल का पोल, अलग-अलग घटनाओं में दो की दुखद मौत

यह घटना रोहतक के लाखन माजरा गांव की है। इसके अलावा एक और हादसा बहादुरगढ़ में हुआ है, जहां 15 साल के अमन की बास्केटबॉल का ही पोल गिरने से मौत हो गई। दोनों 10वीं क्लास के छात्र थे और बास्केटबॉल में अपना भविष्य बनाना चाहते थे। इन हादसों ने हरियाणा में खेल ढांचे और सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

Wed, 26 Nov 2025 12:44 PMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
हरियाणा में दो दुखद घटनाएं हुई हैं, जिनसे एक तरफ व्यवस्था पर सवाल उठे हैं तो वहीं उदीयमान प्रतिभाओं को देश ने खो दिया है। बास्केटबॉल के नेशनल लेवल के खिलाड़ी हार्दिक राठी के ऊपर पोल ही गिर गया, जिस दौरान वह प्रैक्टिस कर रहे थे। इस हादसे में 16 साल के हार्दिक मौत हो गई। यह घटना रोहतक के लाखन माजरा गांव की है। इसके अलावा एक और हादसा बहादुरगढ़ में हुआ है, जहां 15 साल के अमन की बास्केटबॉल का ही पोल गिरने से मौत हो गई। दोनों 10वीं क्लास के छात्र थे और बास्केटबॉल में अपना भविष्य बनाना चाहते थे। इन हादसों ने हरियाणा में खेल ढांचे और सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

हार्दिक राठी के साथ यह हादसा उस वक्त हुआ, जब वह प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने उछलकर बास्केटबॉल पोल को पकड़ा और वह उनके ऊपर ही गिर पड़ा। हार्दिक उसके नीचे दब गए और पोल का एक सिरा तेजी से उनके सीने पर लगा था। उनके दोस्तों ने यह वाकया देखा तो तेजी से दौड़कर आए, लेकिन बचाया नहीं जा सका। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें दिखता है कि वह कोर्ट में अकेले ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। वह थ्री पॉइंट लाइन से दौड़कर आते हैं और सेमी सर्कल के पास से पोल की ओर छलांग लगाकर उसे पकड़ते हैं। वह बास्केट पकड़ते ही हैं कि पोल अपनी जड़ से उखड़ जाता है और उन पर आ गिरता है।

अपनी स्कोरिंग क्षमता को बढ़ान के लिए अकसर बास्केटबॉल प्लेयर्स इस तरह प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह बहादुरगढ़ के अमन घायल हुए थे और उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया था। वहां से तुरंत ही रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन जान नहीं बच सकी। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार हुआ और परिवार में कोहराम मच गया है। अमन के परिवार वालों का आरोप है कि पीजीआई में उनके बेटे को सही इलाज नहीं मिला वरना वह जीवित होते। फिलहाल सरकार ने इन मामलों की जांच के आदेश दे दिए हैं और शुरुआती रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। सवाल यह है कि पोल आदि की जांच जब साप्ताहिक होने का नियम है तो फिर कैसे इस तरह की घटना हो गई।

