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बस आज की रात है जिंदगी… 7 मई को सिया के घरवालों के साथ डांस कर रहा था केतन; VIDEO

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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सिया गोयल ने अपने प्रेमी संग मिलकर साजिश रची और बड़ी ही बेरहमी के साथ केतन अग्रवाल को 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया। फिलहाल दोनों पुलिस कस्टडी में हैं। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है।

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर केतन अग्रवाल का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो हत्या से महज एक महीने पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो में केतन मंगेतर सिया गोयल के परिवारवालों संग जश्न मनाते नजर आए हैं। इस दौरान केतन के पिता भी नजर आते हैं। परिवार के कई अन्य सदस्य सहित केतन अग्रवाल इस कार्यक्रम में काफी खुश दिखते हैं और कई फिल्मी गानों पर डांस भी करते हैं।

जानकारी के मुताबिक यह वीडियो पुणे में आयोजित एक पारिवारिक समारोह का है। दरअसल वीडियो को इंस्टाग्राम पर इस फंक्शन में परफॉर्म करने आईं मशहूर सिंगर रीतू शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। वीडियो में केतन के पिता विशाल अग्रवाल और सिया गोयल के माता-पिता प्रवीण गोयल और पूजा गोयल एक साथ दिखते हैं। केतन के पिता सिंगर के साथ बॉलीवुड का मशहूर गाना गाना गा रहे हैं, "बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां...।" महज एक महीने बाद ही इस गीत के बोल सही साबित हो गए।

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वीडियो के अगले ही हिस्से में मासूम केतन अपने होने वाले ससुर प्रवीण गोयल के साथ 'गदर' फिल्म के गाने "मैं निकला गड्डी लेके" पर बेहद खुशी से झूमता हुआ नजर आ रहा है। दोनों परिवारों के बीच की यह बॉन्डिंग देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि आगे ऐसा कुछ हो सकता है।

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सिंगर ने बयां किया दर्द

वीडियो शेयर करते हुए सिंगर रीतू शर्मा ने केतन की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, "7 मई को हमने इनके परिवार में प्रोग्राम किया था, जहां सब बेहद खुश थे। मैंने केतन को अपनी आंखों से देखा था, वह बेहद मासूम बच्चा था। किसे पता था कि उसके साथ ऐसा होगा? सिया को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। किसी को नापसंद करने का मतलब यह नहीं कि आप उसकी जान ले लें। उसने अपने माता-पिता की बदनामी के डर से बॉयफ्रेंड संग भागने के बजाय केतन को मार डाला? पर केतन के मां बाप का क्या? यहीं नहीं सिंगर ने सिया को भी उसी किले से धक्का देने की मांग कर दी, जहां से सिया ने केतन को धकेला था।

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सिया ने प्रेमी संग मिलकर ले ली जान

इससे पहले केतन और सिया की सगाई इसी साल फरवरी में हुई थी और नवंबर में दोनों की शादी होने वाली थी। शादी की तैयारियां भी शुरू थीं। लेकिन 18 जून को सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। सिया केतन को ट्रेकिंग के बहाने पुणे के लोहगढ़ किले पर ले गई और वहां से केतन को एक गहरी खाई में धकेल दिया। फिलहाल सिया और उसका प्रेमी चेतन दोनों पुलिस कस्टडी में हैं।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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