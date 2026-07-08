बारूईपुर रेप-मर्डर: आरोपी का लावारिस के जैसा होगा अंतिम संस्कार? मां ने शव लेने से किया मना

आरोपी की मां संध्या मंडल ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि उसके बेटे को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है और अब वे किसी भी कानूनी औपचारिकता में नहीं पड़ना चाहतीं। उनका कहना है कि उनके बेटे ने कोई नेक काम नहीं किया था, जिसके लिए उसे आखिरी विदाई दी जाए।

कोलकाता के उपनगरीय इलाके बारूईपुर में 11 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद, उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। आरोपी के माता-पिता ने उसका शव आखिरी बार अपने घर लाने से भी साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनके बेटे ने कोई नेक काम नहीं किया था, जिसके लिए उसे आखिरी विदाई दी जाए।

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए आरोपी की मां संध्या मंडल ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि उसके बेटे को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है और अब वे किसी भी कानूनी औपचारिकता में नहीं पड़ना चाहतीं।

ऐसी स्थिति में अब पुलिस के सामने एक ही रास्ता बचता है कि वो आरोपी प्रभास मंडल का अंतिम संस्कार किसी लावारिस की तरह करे। हालांकि, आधिकारिक तौर पर फिलहाल ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

आरोपी की मां संध्या मंडल ने कहा, "मेरे बेटे को उसके किए की सजा मिल गई है। मैं उसका शव स्वीकार नहीं करूंगी और न ही उसे अपने घर लेकर आऊंगी। उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था। उसने गलत किया और उसे उसकी सजा मिल गई। अब पुलिस उसके शव को जलाए या जो चाहे करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।"

मां ने बताया कि जब दो पुलिसकर्मी उन्हें बेटे की मौत की खबर देने आए थे, तब उन्होंने अस्पताल जाने से भी मना कर दिया था। उन्होंने पुलिसवालों से कहा कि घर पर उनके बीमार और बिस्तर पर पड़े पति हैं, इसलिए वे कहीं नहीं जाएंगी। उन्होंने पुलिस से कहा, "आगे बढ़िए और जो ठीक लगे करिए, मेरी तरफ से कोई रोक-टोक नहीं है।"

कैसे हुआ एनकाउंटर? सूत्रों के मुताबिक, यह एनकाउंटर सोमवार रात को हुआ, जब पुलिस प्रभास मंडल को लेकर अपराध के सीन को रिक्रिएट करने के लिए घटनास्थल पर गई थी। इसी दौरान आरोपी प्रभास ने हिरासत से भागने की कोशिश की और एक पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनने लगा। आत्मरक्षा और उसे रोकने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें वह ढेर हो गया।

क्या था पूरा मामला? जांच में सामने आया है कि आरोपी प्रभास मंडल ने 11 साल की मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह पर बुलाया था। वहां उसने अपने दो और साथियों के साथ मिलकर बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद दरिंदों ने बच्ची को जिंदा ही एक बोरे में बंद किया और पास के तालाब में फेंक दिया।

रविवार को तालाब से बच्ची का शव बरामद होने के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी प्रभास मंडल को पहचान लिया और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने उसके दो अन्य साथियों- आनंद सरदार और दिबाकर सरदार को भी गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के अनुसार, तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था।