कोर्टरूम में रील बनाने वाले वकीलों की अब खैर नहीं, बार काउंसिल की सख्त चेतावनी जारी

बीसीआई ने सभी राज्य बार काउंसिलों और बार एसोसिएशनों को सोशल मीडिया एथिक्स नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जो डिजिटल आचार संहिता से जुड़े मामलों और शिकायतों की निगरानी करेगा।

भारतीय बार काउंसिल (BCI) ने वकीलों, कानून के छात्रों और इंटर्न के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर नई आचार संहिता जारी की है। इसके तहत अदालत परिसर, कोर्टरूम, गलियारों, बाररूम, वकीलों के चैंबर और न्यायिक भवनों में रील, वीडियो, फोटो या किसी भी तरह का प्रचार वाला कंटेंट बनाने पर रोक लगा दी गई है। बीसीआई ने स्पष्ट किया कि अदालत की गरिमा और कानूनी पेशे की मर्यादा के खिलाफ किसी भी तरह का डिजिटल प्रदर्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वकीलों के बैंड और गाउन का उपयोग भी सोशल मीडिया पर प्रचार या व्यक्तिगत ब्रांडिंग के लिए करने से मना किया गया है।

कानूनी शिक्षा से जुड़े छोटे वीडियो, रील, पॉडकास्ट क्लिप या पोस्ट साझा करने की इजाजत रहेगी, बशर्ते वे तथ्यात्मक, संतुलित, गोपनीयता का सम्मान करने वाले और भ्रामक दावे करने वाले न हों। बीसीआई ने सभी राज्य बार काउंसिलों और बार एसोसिएशनों को सोशल मीडिया एथिक्स नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जो डिजिटल आचार संहिता से जुड़े मामलों और शिकायतों की निगरानी करेगा। नए नियमों के तहत वकील के रूप में नामांकन कराने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को सोशल मीडिया, डेटा गोपनीयता, एआई, न्यायालय की गरिमा और पेशेवर आचरण से जुड़े नियमों का पालन करने संबंधी शपथपत्र देना होगा। पहले से प्रैक्टिस कर रहे वकीलों को भी इस आचार संहिता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

गाइडलाइन में क्या कहा गया बीसीआई का कहना है कि डिजिटल माध्यमों पर बढ़ती गैर-जिम्मेदाराना गतिविधियों को देखते हुए यह कदम जरूरी हो गया है। नई आचार संहिता में अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और प्रसारण को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं। वकीलों, छात्रों और इंटर्न को अदालत की लाइव-स्ट्रीमिंग वाली कार्यवाही के वीडियो काटकर, उनमें संगीत, टिप्पणी, कैप्शन या अन्य प्रभाव जोड़कर न्यायाधीशों, वकीलों या पक्षकारों का मजाक उड़ाने, उन्हें सनसनीखेज बनाने या न्यायपालिका की छवि धूमिल करने वाली सामग्री प्रसारित करने से रोका गया है।