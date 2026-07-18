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कोर्टरूम में रील बनाने वाले वकीलों की अब खैर नहीं, बार काउंसिल की सख्त चेतावनी जारी

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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बीसीआई ने सभी राज्य बार काउंसिलों और बार एसोसिएशनों को सोशल मीडिया एथिक्स नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जो डिजिटल आचार संहिता से जुड़े मामलों और शिकायतों की निगरानी करेगा।

कोर्टरूम में रील बनाने वाले वकीलों की अब खैर नहीं, बार काउंसिल की सख्त चेतावनी जारी

भारतीय बार काउंसिल (BCI) ने वकीलों, कानून के छात्रों और इंटर्न के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर नई आचार संहिता जारी की है। इसके तहत अदालत परिसर, कोर्टरूम, गलियारों, बाररूम, वकीलों के चैंबर और न्यायिक भवनों में रील, वीडियो, फोटो या किसी भी तरह का प्रचार वाला कंटेंट बनाने पर रोक लगा दी गई है। बीसीआई ने स्पष्ट किया कि अदालत की गरिमा और कानूनी पेशे की मर्यादा के खिलाफ किसी भी तरह का डिजिटल प्रदर्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वकीलों के बैंड और गाउन का उपयोग भी सोशल मीडिया पर प्रचार या व्यक्तिगत ब्रांडिंग के लिए करने से मना किया गया है।

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कानूनी शिक्षा से जुड़े छोटे वीडियो, रील, पॉडकास्ट क्लिप या पोस्ट साझा करने की इजाजत रहेगी, बशर्ते वे तथ्यात्मक, संतुलित, गोपनीयता का सम्मान करने वाले और भ्रामक दावे करने वाले न हों। बीसीआई ने सभी राज्य बार काउंसिलों और बार एसोसिएशनों को सोशल मीडिया एथिक्स नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जो डिजिटल आचार संहिता से जुड़े मामलों और शिकायतों की निगरानी करेगा। नए नियमों के तहत वकील के रूप में नामांकन कराने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को सोशल मीडिया, डेटा गोपनीयता, एआई, न्यायालय की गरिमा और पेशेवर आचरण से जुड़े नियमों का पालन करने संबंधी शपथपत्र देना होगा। पहले से प्रैक्टिस कर रहे वकीलों को भी इस आचार संहिता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

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गाइडलाइन में क्या कहा गया

बीसीआई का कहना है कि डिजिटल माध्यमों पर बढ़ती गैर-जिम्मेदाराना गतिविधियों को देखते हुए यह कदम जरूरी हो गया है। नई आचार संहिता में अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और प्रसारण को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं। वकीलों, छात्रों और इंटर्न को अदालत की लाइव-स्ट्रीमिंग वाली कार्यवाही के वीडियो काटकर, उनमें संगीत, टिप्पणी, कैप्शन या अन्य प्रभाव जोड़कर न्यायाधीशों, वकीलों या पक्षकारों का मजाक उड़ाने, उन्हें सनसनीखेज बनाने या न्यायपालिका की छवि धूमिल करने वाली सामग्री प्रसारित करने से रोका गया है।

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इसके अलावा अदालत के नाम, भवन, बोर्ड, क्लाइंट के दस्तावेज या चैंबर को व्यक्तिगत प्रचार के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बीसीआई ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर फर्जी फैसलों, भ्रामक कानूनी सलाह और AI से तैयार की गई न्यायिक सामग्री का प्रसार लोगों को गुमराह कर रहा है और न्याय व्यवस्था में भरोसा कमजोर कर सकता है। यह फैसला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हुई उस घटना के बाद आया है, जिसमें स्वयं पैरवी कर रहे एक याचिकाकर्ता ने अदालत कक्ष में हंगामा किया, मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और फाइलें फेंक दी थीं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था।

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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