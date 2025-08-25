मुस्लिम को क्यों बुलाया, दशहरा सेक्युलर त्योहार नहीं है; CM सिद्धारमैया के किस ऐलान पर भड़क गई BJP?

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाल ही में घोषणा की थी कि मैसूर में दशहरा के उत्सव का उद्घाटन प्रसिद्ध लेखिका बानू मुश्ताक करेंगी। उनकी इस घोषणा के बाद बीजेपी नेता भड़क गए हैं।

जानी-मानी लेखिका बानू मुश्ताक को दशहरा के कार्यक्रम में बुलाए जाने को लेकर कर्नाटक में विवाद खड़ा हो गया है। सिद्धारमैया सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि इस साल मैसूर में दशहरा समारोह के उद्घाटन के लिए बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक को आमंत्रण भेजा गया है। उनके इस ऐलान के बाद बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी नेता प्रताप सिम्हा ने सवाल उठाए हैं कि एक धार्मिक आयोजन में मुस्लिम को क्यों बुलाया जा रहा है।

इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को बताया था कि कार्यक्रम के लिए लेखिका को न्योता भेजा जाएगा। उन्होंने कहा था, "कर्नाटक के हासन की लेखिका बानू मुश्ताक इस साल विश्व प्रसिद्ध दशहरा महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। उत्सव 22 सितंबर से शुरू होगा और विजयादशमी 11वें दिन, 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी।" उन्होंने यह भी कहा था कि मुश्ताक को बुकर मिलना कर्नाटक के लिए गौरव की बात है।

प्रताप सिम्हा ने जताई नाराजगी वहीं पूर्व भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने बानू को चुने जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वह मुश्ताक का सम्मान करते हैं लेकिन एक हिंदू आयोजन में मुस्लिम को बुलाए जाने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा, “मैं यह आपत्ति इसलिए नहीं उठा रहा हूं क्योंकि आप एक मुस्लिम हैं। हम आपकी उपलब्धियों का भी सम्मान करते हैं। आपने साहित्य में योगदान दिया है। आपने बुकर पुरस्कार भी जीता है, हम सभी इसका सम्मान करते हैं लेकिन दशहरा उत्सव कोई सेक्युलर आयोजन नहीं है, यह एक धार्मिक उत्सव है। हमें बानू मुश्ताक की व्यक्तिगत मान्यताओं पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दशहरा हमारे धर्म का प्रतिबिंब है, यह हमारा त्योहार है।”

उन्होंने आगे कहा, "मैसूर में यह परंपरा विजयनगर साम्राज्य के समय से चली आ रही है। आज भी मैसूर महल में अनुष्ठान किए जाते हैं। अब हम एक लोकतंत्र हैं, इसलिए राज्य सरकार दशहरा का आयोजन करती है, लेकिन यह धर्मनिरपेक्षता दिखाने का आयोजन नहीं है। यह एक धार्मिक आयोजन है जिसमें देवी चामुंडेश्वरी की पूजा की जाती है। क्या बानू मुश्ताक देवी चामुंडेश्वरी में विश्वास करती हैं?”