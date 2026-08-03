Bankipur Bypoll Result Live- बांकीपुर में मतगणना जारी; भाजपा ने बनवा लिए लड्डू; प्रशांत किशोर कर पाएंगे उलटफेर?
बांकीपुर में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए 30 जुलाई को मतदान कराया गया था। यहां 34.30 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।
बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। सोमवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती शुरू हुई है, जहां कई हाई प्रोफाइल नेताओं की साख दांव पर लगी है। जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग के अनुसार मतगणना केंद्र पर 3 स्तर पर चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके लिए केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल, बिहार पुलिस और अधिकारियों की तैनाती की गई है। मतगणना केंद्र और उसके आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के साथ पूरे परिसर की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी और स्ट्रांग रूम को कड़े सुरक्षा घेरे में रखा गया है। बता दें कि इस सीट पर जन सुराज के प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता भी मैदान में हैं। यहां कुल 25 उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर है।
लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए बांकीपुर उपचुनाव नतीजों से जुड़ी पल-पल की अपडेट्स-
9:12 AM- बांकीपुर विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती जारी है। यहां पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो गई है। अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी।
9:07 AM- इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए और उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बांकीपुर सीट खाली हो गई थी।
9:03 AM- इस उपचुनाव में जन सुराज के प्रशांत किशोर, भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा, राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता समेत कुल 25 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें