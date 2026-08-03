Bankipur Bypoll Result Live- बांकीपुर में मतगणना जारी; भाजपा ने बनवा लिए लड्डू; प्रशांत किशोर कर पाएंगे उलटफेर?

बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। सोमवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती शुरू हुई है, जहां कई हाई प्रोफाइल नेताओं की साख दांव पर लगी है। जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग के अनुसार मतगणना केंद्र पर 3 स्तर पर चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके लिए केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल, बिहार पुलिस और अधिकारियों की तैनाती की गई है। मतगणना केंद्र और उसके आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के साथ पूरे परिसर की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी और स्ट्रांग रूम को कड़े सुरक्षा घेरे में रखा गया है। बता दें कि इस सीट पर जन सुराज के प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता भी मैदान में हैं। यहां कुल 25 उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर है।