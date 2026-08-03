बिहार में ढहा BJP का 30 साल पुराना गढ़, बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका; पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें

Top News Today: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा को करारी शिकस्त दी है। दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस ने महज चार महीने में ही तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया।

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर इतिहास रच दिया है। भाजपा का 30 साल पुराना अभेद्य गढ़ महज 30 दिनों में धूल में मिल गया। प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को करीब 19 हजार वोटों से करारी शिकस्त दी। जीत के बाद उन्होंने साफ संदेश दिया कि यह सिर्फ उपचुनाव नहीं, बल्कि भाजपा नेतृत्व के खिलाफ जनता का फैसला है। दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस ने महज चार महीने में ही तृणमूल कांग्रेस से किनारा कर लिया। निजी कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने तुरंत प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

प्रशांत किशोर का बड़ा उलटफेर, बीजेपी का 30 साल पुराना गढ़ ढहा जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 63,203 वोट मिले। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 18,963 वोटों के अंतर से हराया। नीरज कुमार को 44,250 वोट हासिल हुए। तीसरे स्थान पर राजद की रेखा कुमारी रहीं, जिन्हें 14,085 वोट मिले। वे प्रशांत किशोर से 49,118 वोट पीछे रहीं। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा का 30 साल पुराना गढ़ महज 30 दिनों में ढह गया। उन्होंने दावा किया कि यह उपचुनाव गली-नाली के मुद्दों पर नहीं लड़ा गया, बल्कि जनता ने भाजपा नेतृत्व को स्पष्ट संदेश दिया है कि बिहार में सम्राट चौधरी की जगह किसी अन्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। पढ़ें पूरी खबर...

नेताजी के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस ने चार महीने में ही छोड़ दी टीएमसी पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य और पूर्व भाजपा नेता चंद्र कुमार बोस ने निजी कारणों का हवाला देते हुए तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। महज चार महीने पहले ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हुए बोस का यह फैसला टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सोमवार को जारी अपने आधिकारिक इस्तीफा पत्र में बोस ने लिखा है कि मैं निजी कारणों से तुरंत प्रभाव से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। उन्होंने किसी राजनीतिक मतभेद या आंतरिक विवाद का जिक्र नहीं किया। टीएमसी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पढ़ें पूरी खबर...

दतिया उपचुनाव में हार के बाद आशुतोष तिवारी का छलका दर्द दतिया विधानसभा उपचुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। 15 राउंड की मतगणना के बाद कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,056 वोटों से हराया। घनश्याम सिंह शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे। परिणाम आने के बाद आशुतोष तिवारी ने कहा कि मेरे लिए विधायक या सांसद बनना महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव महत्व नहीं रखता। अगर भीतरघात हुआ है तो भीतरघातियों से मेरा कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी को मां कहते हैं और फिर मां के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उन्हें भावनात्मक रूप से भी सोचना चाहिए। बीजेपी एक अलग तरह की पार्टी है। इसमें काम करने वाले सबकी सेवा के लिए रहते हैं। पढ़ें पूरी खबर…

जौहर यूनिवर्सिटी पर केस चलने तक कोई कार्रवाई नहीं रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट ने सोमवार को रोक को बरकरार रखा है। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक मामला विचाराधीन रहेगा, ध्वस्तीकरण की कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। इस फैसले से आजम खान समर्थकों को राहत मिली है। मामले में रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने 28 जून को नोटिस जारी कर 38 भवनों के स्वीकृत नक्शे मांगे थे। विश्वविद्यालय प्रबंधन का पक्ष सुनने के बाद आरडीए उपाध्यक्ष ने इन्हें अवैध बताते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया था। प्रबंधन ने इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की थी, जिस पर मंडलायुक्त कोर्ट ने पहले भी अंतरिम रोक लगा रखी थी। पढ़ें पूरी खबर...