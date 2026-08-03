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PK को क्यों दीपके का अदा करना चाहिए शुक्रिया, CJP प्रोटेस्ट का बांकीपुर में कितना असर; समझिए

By Niteesh Kumar
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सीजेपी आंदोलन के कारण चुनावी विमर्श जातीय समीकरणों से हटकर सुशासन, युवाओं के रोजगार और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर केंद्रित हो गया। इससे राष्ट्रीय जनता दल जैसी पारंपरिक विपक्षी पार्टी को ज्यादा लाभ नहीं मिल सका। 

Bankipur Assembly by-election result why Prashant Kishor should thank Abhijeet Dipke victory
प्रशांत किशोर और अभिजीत दीपके।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में छात्र आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। इसका असर बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजों पर भी देखने को मिला है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि NEET पेपर लीक के विरोध में 37 दिनों तक चले आंदोलन ने युवाओं और छात्रों के बीच सरकार के खिलाफ असंतोष को मजबूत किया, जिसका लाभ जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को मिला। 30 जुलाई 2026 को हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने भाजपा के लंबे समय से मजबूत माने जाने वाले गढ़ में ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

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प्रशांत किशोर ने उलटफेर करते हुए भाजपा उम्मीदवार को 19324 मतों से परास्त कर राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक परामर्शदाता से पार्टी बनाने वाले पीके पिछले कुछ वर्षों से बिहार में अपने को वैकल्पिक ताकत के रूप में स्थापित करने में लगे हुए हैं। बीते साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी को धूमधाम से रणक्षेत्र में उतारा, लेकिन खुद नहीं लड़े थे। बांकीपुर में PK की जीत को लेकर राजनीतिक विमर्शा जारी है। बताया जा रहा है कि सीजेपी आंदोलन ने चुनावी मुद्दों और मतदाताओं की प्राथमिकताओं को बदलने में अहम भूमिका निभाई।

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आंदोलन का छात्रों और युवा मतदाताओं के बीच गहरा प्रभाव

बांकीपुर पटना का प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है, जहां बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोचिंग संस्थान स्थित हैं। ऐसे में सीजेपी के आंदोलन ने छात्रों और युवा मतदाताओं के बीच गहरा प्रभाव छोड़ा। परीक्षा में अनियमितताओं, पेपर लीक और जवाबदेही जैसे मुद्दे चुनाव प्रचार के दौरान प्रमुख विषय बन गए। आंदोलन के कारण युवाओं का असंतोष सीधे मतदान में दिखाई दिया और बड़ी संख्या में मतदाताओं ने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के खिलाफ मतदान किया। कॉकरोचों के आंदोलन ने पारंपरिक चुनावी समीकरणों को बदलते हुए युवा मतदाताओं को एक साझा मुद्दे पर संगठित कर दिया।

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पुलिस की कार्रवाई ने भी चुनावी माहौल को किया प्रभावित

बिहार पुलिस की कार्रवाई को भी चुनावी माहौल को प्रभावित करने वाला अहम कारण बताया जा रहा है। उपचुनाव से पहले राज्य के विभिन्न हिस्सों में सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 700 युवाओं को हिरासत में लिया था। हालांकि बाद में विरोध बढ़ने और नए आंदोलन की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने दर्ज FIR वापस लेने का फैसला किया, लेकिन तब तक छात्र समुदाय और उनके परिवारों में नाराजगी पैदा हो चुकी थी। जानकारों का मानना है कि इस घटनाक्रम ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया और विपक्षी विकल्पों के प्रति मतदाताओं का रुझान बढ़ा। भाजपा के पारंपरिक समर्थक माने जाने वाले कुछ सवर्ण मतदाताओं ने भी इस बार बदलाव के पक्ष में मतदान किया।

Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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