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'टोपी पहनने वाले और बांग्लादेशी सपोर्ट कर रहे'; जंतर-मंतर प्रोटेस्ट पर बोले निशिकांत दुबे

By Ratan Gupta
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Nishikant Dube on Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट पर गोड्डा से भाजपा सासंद निशिकांत दुबे ने गंभीर आरोप लगाया है। सांसद का आरोप है कि इस प्रोटेस्ट को टोपी पहनने वाले मुसलमान और इस्लामिक देश सपोर्ट कर रहे हैं। इसे बांग्लादेशी भी सपोर्ट कर रहे हैं। जानिए सांसद ने और क्या कहा।

'टोपी पहनने वाले और बांग्लादेशी सपोर्ट कर रहे'; जंतर-मंतर प्रोटेस्ट पर बोले निशिकांत दुबे

Nishikant Dube on Jantar Mantar Protest: 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर विपक्षी दल के सांसदों सहित धरना प्रदर्शन किया था। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा- उनके इस धरने प्रदर्शन के कारण मेरा बेटा परीक्षा में आधा घंटा देर से पहुंचा। इसके साथ ही जंतर-मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर गंभीर आरोप लगाए। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि जंतर-मंतर पर कल तलवारबाजी हुई है। इस प्रोटेस्ट को टोपी पहनने वाले लोग और बांग्लादेशी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी पर देश तोड़ने की साजिश करने का आरोप भी लगाया। जानिए क्या कुछ कहा निशिकांत दुबे ने।

क्या मेरा बेटा होना किसी के लिए गुनाह हो गया…

सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में निशिकांत दुबे ने कहा- क्या मेरा बेटा होना किसी के लिए गुनाह हो गया। कल इन्होंने जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया, उसके कारण अगर मेरा बेटा परीक्षा में लेट पहुंचा, तो उसके लिए पूरा एक्स्प्लेनेशन चल रहा है। क्या नेता का बेटा नेता नहीं है। क्या वो विद्यार्थी नहीं है। क्या वो परीक्षार्थी नहीं है। अपने बेटे की बात रखने के बाद निशिकांत दुबे ने जंतर-मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर बड़ा दावा कर दिया।

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टोपी पहनने वाले और बांग्लादेशी सपोर्ट कर रहे…

निशिकांत दुबे ने कहा- कल जंतर-मंतर पर जो हुआ, यहां के डीसीपी घायल हैं। उसका पैर तोड़ दिया गया। जिस तरह से तलवार लहराया गया, जिस तरह से टोपी पहनकर पूरे मुसलमान सारे इस्लामिक कंट्री के सपोर्ट कर रहे हैं। बांग्लादेशी सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस ऐसे लोगों के साथ मिलकर घटिया हरकत कर रहा है, ये देश तोड़ने की साजिश है। राहुल गांधी के पूरे विदेश यात्रा पर, वो किससे मिले, किस इस्मालिक कंट्री के किस तरह के अधिकारियों से मिले, देश तोड़ने वाले अधिकारियों से मिले, चीन के किस अधिकारियों से मिले और सोरस फाउंडेशन जो इसकी जांच कर रहा है, इन सबकी जांच भारत सरकार को कराना चाहिए।

दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने 21 जुलाई की शाम जंतर-मंतर के पास कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, जिसके बाद इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किये गये हैं। सूत्रों ने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस दल पर पथराव किया। इसके अलावा 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दौरान पुलिस द्वारा बर्बर तरीके से लाठीचार्ज की गई, कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य विपक्ष दलों का आरोप है। सोशल मीडिया पर पुलिस द्वारा हमले करने के कई वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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