बांग्लादेशी गायक जेम्स के इवेंट में घुस गए उपद्रवी, जमकर चले ईंट-पत्थर; रद्द करना पड़ा शो

बांग्लादेशी गायक जेम्स के इवेंट में घुस गए उपद्रवी, जमकर चले ईंट-पत्थर; रद्द करना पड़ा शो

संक्षेप:

बांग्लादेश में कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थाओं पर हमले के बीच प्रसिद्ध गायक जेम्स का कार्यक्रम रद्द करना पड़ गया। दीपू दास की हत्या के बाद बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों में भी रोष व्याप्त है। कई जगहों पर पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं।

Dec 27, 2025 09:34 am IST
बांग्लादेश में इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद जमकर हिंसा हुई। इसी बीच दीपू दास की हत्या कर दी गई। हिंसा और उपद्रव के चलते बांग्लादेश के प्रसिद्ध गायक जेम्स का कार्यक्रम भी नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम स्थल पर हमलावरों की भीड़ घुस गई और फिर पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हो गई। ऐसे में कार्यक्रम को कैंसल करना पड़ गया। यह कॉन्सर्ट ढाका से 120 किलोमीटर की दूरी पर होना था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार्यक्रम एक स्थानीय स्कूल के प्रांगण में रात 9 बजे से होना था। तभी उपद्रवियों का झुंड स्कूल में दाखिल हो गया फिर ईंट और पत्थऱ चलने लगे। स्टूडेंट्स ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की लेकिन इससे बवाल और बढ़ गया। अंत में इवेंट को कैंसल कर दिया गया।

स्व निर्वासन पर भारत में रहने वाली बांग्ल्देशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने बांग्लादेश की घटनाओंकी कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ऐसे हालात बेहद दुखद हैं। उन्होंने कहा कि छायानट जैसी सांस्कृतिक संस्था को निशाना बनाया जाता है। वहीं पंथ निरपेक्षता के साथ जनता में जागरूकता पैदा करने वाली संस्था उदिची पर हमलाबोता है। कट्टरपंथी संगीत, थिएटर, नृत्य और कलाओं से भी दुश्मनी मान चुके हैं और अब ये जिहादी गायकों के कार्यक्रम भी नहीं होने दे रहे हैं।

नसरीन ने कहा, दो दिन पहले ही उस्ताद राशिद खान के बेटे अरमान खान का भी शो नहीं होने दिया गया। उन्होंने भी कहा कि वह नहीं चाहते कि बांग्लादेश में संगीत से नफरत करने वाले जिहादियों का कब्जा हो जाए। बता दें कि जेम्स बांग्लादेश के गायक, गीतकार, गिटारिस्ट और संगीतकार हैं। वह फिल्मों में भी गाने गाते हैं। उनके बैंड का नाम नगर बॉल है।उन्होंने कभी प्रसिद्ध हिंदी फिल्मीगीत भी गए हैं। इनमें गैंगस्टर का 'भीगी-भीगी', लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म का 'अलविदा' गीत शामिल है।

द डेली स्टार’ अखबार की खबर के अनुसार, शुक्रवार की नमाज के बाद ‘इंकलाब मंच’ और ‘जुलाई मंच’ के नेताओं और समर्थकों ने छात्रों और लोगों के साथ मिलकर ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल मस्जिद से एक विरोध जुलूस निकाला और शाहबाग की ओर मार्च किया, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। शाहबाग थाने के प्रभारी अधिकारी मोहम्मद मोनिरुज्जमां ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब ढाई बजे चौराहे को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया और तब से यातायात अवरुद्ध है।

प्रदर्शनकारियों ने शाहबाग में मुख्य सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई।प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए, ‘इंकलाब मंच’ के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने कहा कि समूह तब तक नाकाबंदी जारी रखेगा जब तक कि हादी की हत्या के लिए न्याय सुनिश्चित नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो प्रदर्शनकारी स्थल पर रात भर रुकने के लिए तैयार हैं।

