शेख हसीना ने कहा कि हमारा फोकस हमारे लोगों के बीच सहयोग बढ़ाना, गरीबी को खत्म करना और इकोनॉमी को दुरुस्त करना है। इन मुद्दों के साथ मिलकर हम दोनों देश साथ काम करेंगे। इससे भारत-बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लोगों को बेहतर जीवन मिल सके। यही हमारा लक्ष्य है।

India is our friend. Whenever I come to India, it's pleasure for me, especially because we always recall the contribution India has made during our liberation war. We have friendly relationship, we are cooperating with each other: Bangladesh PM Sheikh Hasina at Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/rI40sg7iqS