Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBangladeshi national desecrate idol in temple Donald trump Hamas Gaza Israel Delhi Top five news
अल्लाह हू अकबर चिल्लाते हुए युवक ने मंदिर में मचाया उत्पात, ट्रंप की हमास को धमकी; टॉप 5 न्यूज

अल्लाह हू अकबर चिल्लाते हुए युवक ने मंदिर में मचाया उत्पात, ट्रंप की हमास को धमकी; टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: बेंगलुरु में बुधवार को मंदिर में घुसकर मूर्तियों पर हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान युवक धार्मिक नारे भी लगाता रहा। कथित तौर पर इस शख्स का नाता बांग्लादेश से है।

Wed, 29 Oct 2025 06:49 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बांग्लादेशी शख्स ने स्थानीय मंदिर में घुसकर जमकर उत्पाद मचाया है। शख्स को मंदिर के गर्भगृह के बाहर रखी हुई मूर्ति को खंडित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को एक बार फिर बड़ी धमकी दे दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

‘अल्लाह हू अकबर’ चिल्लाते हुए मंदिर में घुस गया युवक, मूर्तियों पर जूता फेंकने की भी कोशिश; पकड़ाया

कर्नाटक के बेंगलुरु से बुधवार को हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने स्थानीय मंदिर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक शख्स को मंदिर के गर्भगृह के बाहर रखी हुई मूर्ति को खंडित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शख्स की पहचान 45 वर्षीय कबीर मंडल के रूप में हुई है जो कथित तौर पर बांग्लादेश का नागरिक है। पढ़ें पूरी खबर…

100 दिनों से चुप हैं धनखड़, कांग्रेस ने पूर्व उपराष्ट्रपति के लिए कर दी एक मांग

कांग्रेस ने एक बार फिर से पूर्व उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का मुद्दा उठाया और मांग की कि वे एक कम से कम फेयरवेल के हकदार हैं। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि धनखड़ अपने इस्तीफे के 100 दिनों से पूरी तरह से चुप हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक ऐसी घटना को ठीक 100 दिन हो गए हैं, जो पहले कभी नहीं हुई। पढ़ें पूरी खबर…

सुधर जाओ नहीं तो साफ हो जाओगे; ट्रंप ने हमास को दी धमकी, खुलकर इजरायल को सपोर्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस महीने की शुरुआत में उनके द्वारा कराए गए शांति समझौते को बरकरार रखा जाएगा, भले ही हमास के कुछ उपद्रवी सदस्य इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहे हों। बुधवार को एयर फोर्स वन पर सवार होकर पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की है, और उन्हें ऐसा करना ही चाहिए। जब हमला होता है, तो जवाब देना जरूरी है। इस दौरान ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमास नहीं सुधरता हो तो साफ कर दिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर…

ब्रेकअप हुआ है छुट्टी चाहिए, इंप्लाई का ईमेल वायरल; बॉस का रिएक्शन कर देगा हैरान

अक्सर कर्मचारियों की ओर से दफ्तर या बॉस से छुट्टियां मांगने की अजब-गजब वजहें सामने सामने आती हैं। ऐसी रिपोर्टें सोशल मीडिया पर वायरल भी होती हैं। ऐसी ही एक स्टोरी गुरुग्राम से सामने आई है। इसमें एक कर्मचारी ने ईमानदारी के साथ ऑफिस से छुट्टी लेने की वजह के तौर पर 'ब्रेकअप' होने का हवाला दिया है। कर्मचारी की लीव अप्लिकेशन वाले ई-मेल पर उसके बॉस का जो रिएक्शन सामने आया है वह भी चर्चा में है। पढ़ें पूरी खबर…

पार्किंग में दिल्लीवालों की जेब होगी ढीली, NDMC ने दोगुना कर दी फीस, कब से लागू?

पलूशन की मार के बीच दिल्लीवालों के लिए ये खबर टेंशन बढ़ा सकती है। CAQM के आदेश को मानते हुए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने पार्किंग शुल्क को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। नई दरें आज यानी 29 अक्टूबर से ही लागू हो गई हैं। आदेश के अनुसार,यह तब तक लागू रहेगा जब तक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चरण-II हटाया नहीं जाता। पढ़ें पूरी खबर…

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Latest Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।