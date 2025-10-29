अल्लाह हू अकबर चिल्लाते हुए युवक ने मंदिर में मचाया उत्पात, ट्रंप की हमास को धमकी; टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: बेंगलुरु में बुधवार को मंदिर में घुसकर मूर्तियों पर हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान युवक धार्मिक नारे भी लगाता रहा। कथित तौर पर इस शख्स का नाता बांग्लादेश से है।

कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बांग्लादेशी शख्स ने स्थानीय मंदिर में घुसकर जमकर उत्पाद मचाया है। शख्स को मंदिर के गर्भगृह के बाहर रखी हुई मूर्ति को खंडित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को एक बार फिर बड़ी धमकी दे दी है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

‘अल्लाह हू अकबर’ चिल्लाते हुए मंदिर में घुस गया युवक, मूर्तियों पर जूता फेंकने की भी कोशिश; पकड़ाया कर्नाटक के बेंगलुरु से बुधवार को हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने स्थानीय मंदिर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक शख्स को मंदिर के गर्भगृह के बाहर रखी हुई मूर्ति को खंडित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शख्स की पहचान 45 वर्षीय कबीर मंडल के रूप में हुई है जो कथित तौर पर बांग्लादेश का नागरिक है। पढ़ें पूरी खबर…

100 दिनों से चुप हैं धनखड़, कांग्रेस ने पूर्व उपराष्ट्रपति के लिए कर दी एक मांग कांग्रेस ने एक बार फिर से पूर्व उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का मुद्दा उठाया और मांग की कि वे एक कम से कम फेयरवेल के हकदार हैं। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि धनखड़ अपने इस्तीफे के 100 दिनों से पूरी तरह से चुप हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक ऐसी घटना को ठीक 100 दिन हो गए हैं, जो पहले कभी नहीं हुई। पढ़ें पूरी खबर…

सुधर जाओ नहीं तो साफ हो जाओगे; ट्रंप ने हमास को दी धमकी, खुलकर इजरायल को सपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस महीने की शुरुआत में उनके द्वारा कराए गए शांति समझौते को बरकरार रखा जाएगा, भले ही हमास के कुछ उपद्रवी सदस्य इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहे हों। बुधवार को एयर फोर्स वन पर सवार होकर पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की है, और उन्हें ऐसा करना ही चाहिए। जब हमला होता है, तो जवाब देना जरूरी है। इस दौरान ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमास नहीं सुधरता हो तो साफ कर दिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर…

ब्रेकअप हुआ है छुट्टी चाहिए, इंप्लाई का ईमेल वायरल; बॉस का रिएक्शन कर देगा हैरान अक्सर कर्मचारियों की ओर से दफ्तर या बॉस से छुट्टियां मांगने की अजब-गजब वजहें सामने सामने आती हैं। ऐसी रिपोर्टें सोशल मीडिया पर वायरल भी होती हैं। ऐसी ही एक स्टोरी गुरुग्राम से सामने आई है। इसमें एक कर्मचारी ने ईमानदारी के साथ ऑफिस से छुट्टी लेने की वजह के तौर पर 'ब्रेकअप' होने का हवाला दिया है। कर्मचारी की लीव अप्लिकेशन वाले ई-मेल पर उसके बॉस का जो रिएक्शन सामने आया है वह भी चर्चा में है। पढ़ें पूरी खबर…