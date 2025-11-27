Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBangladeshi national arrested in West Bengal while filling SIR form came to India 15 years ago
पश्चिम बंगाल में SIR फॉर्म भरते समय बंगलादेशी नागरिक गिरफ्तार, 15 साल पहले आया था भारत

पश्चिम बंगाल में SIR फॉर्म भरते समय बंगलादेशी नागरिक गिरफ्तार, 15 साल पहले आया था भारत

संक्षेप:

उन्होंने बताया कि नदीम सरदार करीब 15 साल पहले भारत आया था और उसने गोबरा क्षेत्र के रोबिन नामक एक व्यक्ति को 4,000 रुपये देकर अपना आधार कार्ड बनवाया था और तब से कोलकाता के पास डानकुनी में रह रहा था।

Thu, 27 Nov 2025 08:46 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
share Share
Follow Us on

पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के डानकुनी शहर में 15 साल से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को एक मृत व्यक्ति के नाम पर विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) के तहत गणना पत्र भरने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आरोपी को मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों ने पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने बताया कि नदीम सरदार करीब 15 साल पहले भारत आया था और उसने गोबरा क्षेत्र के रोबिन नामक एक व्यक्ति को 4,000 रुपये देकर अपना आधार कार्ड बनवाया था और तब से कोलकाता के पास डानकुनी में रह रहा था। वह तब पकड़ा गया जब उसने स्थानीय ब्लॉक स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) से नौ साल पहले मर चुके मोहसिन खान का गणना पत्र हासिल किया और उसे भरने की कोशिश कर रहा था।

माथुर डांगी गांव के वार्ड नंबर 20 के मोहसिन खान के परिवार के सदस्यों ने हालांकि विवरण देखने के बाद इस धोखाधड़ी को भांप लिया और उसे पकड़कर डानकुनी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने न्यायिक प्रक्रिया के लिए नदीम सरदार और रोबिन को श्रीरामपुर अदालत में पेश किया।

एआई ऐप पर निर्वाचन आयोग से TMC का सवाल

वहीं, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए उपयोग किए जाने वाले ‘रहस्यमयी’ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ‘एप्लीकेशन’ पर सवाल उठाए। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वे एसआईआर के लिए एआई का उपयोग करेंगे। टीएमसी सांसद ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि ऐप और इसकी कार्य क्षमता के बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। गोखले ने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग का रहस्यमयी ‘एआई ऐप’... अब निर्वाचन आयोग कह रहा है कि बंगाल में एसआईआर के दौरान वह ‘एआई ऐप’ का इस्तेमाल करेगा। इस ऐप को किसने तैयार किया और इसकी कार्य क्षमता कैसी है, इसकी कोई जानकारी नहीं है।’’

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
special intensive revision sir
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।