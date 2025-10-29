Hindustan Hindi News
‘अल्लाह हू अकबर’ चिल्लाते हुए मंदिर में घुस गया युवक, मूर्तियों पर जूते से हमले की कोशिश; पकड़ाया

‘अल्लाह हू अकबर’ चिल्लाते हुए मंदिर में घुस गया युवक, मूर्तियों पर जूते से हमले की कोशिश; पकड़ाया

संक्षेप: बेंगलुरु में एक शख्स को मंदिर में घुसकर मूर्तियों पर हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान युवक धार्मिक नारे भी लगाता रहा। कथित तौर पर शख्स का नाता बांग्लादेश से है।

Wed, 29 Oct 2025 04:59 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
कर्नाटक के बेंगलुरु से बुधवार को हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने स्थानीय मंदिर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया है, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक शख्स को मंदिर के गर्भगृह के बाहर रखी हुई मूर्ति को खंडित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शख्स की पहचान 45 वर्षीय कबीर मंडल के रूप में हुई है जो कथित तौर पर बांग्लादेश का नागरिक है।

पूरा मामला तब सामने आया जब मंदिर के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार सुबह मराठाहल्ली के पास देवरबिसनहल्ली स्थित वेणुगोपाल मंदिर में हुई।

मंदिर नष्ट करने की दी धमकी

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी शराब के नशे में धुत होकर मंदिर में 'अल्लाह हू अकबर’ चिल्लाते हुए घुस गया। जानकारी के मुताबिक उसने कथित तौर पर मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित मूर्तियों पर अपने जूतों से हमला करने की भी कोशिश की। एक स्थानीय निवासी ने एनडीटीवी को बताया, “वह 'अल्लाह हू अकबर' चिल्लाते हुए मंदिर में घुस गया और मूर्तियों पर अपने जूतों से हमला करने की कोशिश की। उसने मंदिर को नष्ट करने की भी धमकी दी।”

मोची का काम करता है आरोपी

अधिकारी ने बताया कि इसके बाद मंदिर के कर्मचारियों और श्रद्धालुओं ने उसे पकड़ लिया, मंदिर परिसर के बाहर एक खंभे से बांध दिया और पुलिस के हवाले करने से पहले उसकी जमकर पिटाई की। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी पिछले चार-पांच सालों से इलाके में मोची का काम कर रहा है। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है।

Karnataka Bengaluru
