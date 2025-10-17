Hindustan Hindi News
मुंबई में धराई बांग्लादेशी ‘गुरु मां’; तस्करी कर भारत में घुसाए 200 से ज्यादा लोग, मोटी कमाई भी

संक्षेप: बांग्लादेश की एक ट्रांस नेता को मुंबई पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी ज्योति करीब 30 साल से मुंबई में रह रही थी और उसके 300 से फॉलोवर भी थे।

Fri, 17 Oct 2025 02:50 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
मुंबई पुलिस ने हाल ही में बांग्लादेश की एक ट्रांस महिला को जालसाजी और तस्करी के आरोपों में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक यह महिला जाली दस्तावेज बनवाकर पिछले 30 सालों से भारत में रही थी और अब तक करीब 200 से ज्यादा लोगों को अवैध तरीके से भारत में घुसा चुकी थी। वहीं जांच में यह बात भी सामने आई है कि उसने इनमें से कई लोगों को वेश्यावृत्ति के लिए भी मजबूर किया। अब पुलिस ने गुरुवार को उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी की पहचान बाबू अयान खान उर्फ ​​ज्योति उर्फ ​​गुरु मां के रूप में हुई है। ज्योति कथित तौर पर खुद को एक आध्यात्मिक गुरु बताती थी मुंबई में ट्रांस समुदाय के लोग उसे गुरु मां के नाम से बुलाते थे। पुलिस के मुताबिक शहर में उसके लगभग 300 अनुयायी भी थे। गुरु मां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा कर भारत में रह रही थी।

कैसे बॉर्डर पार कराती थी गुरु मां?

जानकारी के मुताबिक गुरु मां का तस्करी नेटवर्क पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद सीमा के रास्ते लोगों को भारत में तस्करी करने में मदद करता था। एक बार अंदर जाने के बाद, लोगों को कुछ दिनों के लिए कोलकाता में रखा जाता था, जहां उनके बर्थ सर्टिफिकेट और इस तरह के अन्य फर्जी दस्तावेज बनवाए जाते थे। फिर इन लोगों को मुंबई लाया जाता था और यहां के शिवाजी नगर में ठहराया जाता था।

मोटी कमाई का जरिया

गुरु मां तस्करी कर लाए हुए लोगों को फ्लैट्स में रखती थी। हर कमरे में 3-4 लोग रहते थे और उन्हें गुरु मां को हर महीने 5,000-10,000 रुपये का किराया देना पड़ता था। पुलिस ने बताया कि गुरु मां ने महाराष्ट्र सरकार के रजिस्टर्ड फ्लैटों और कई घरों भी अतिक्रमण कर रखा था। उसने कथित तौर पर 200 से ज्यादा घरों पर कब्जा कर रखा था और उनको किराए पर देकर लाखों रुपये कमाती थी।

