मुंहतोड़ जवाब देंगे, बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाए जाने पर यूनुस सरकार की धमकी; क्या बोले शशि थरूर
बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर किए जाने पर यूनुस सरकार में सलाहकार ने मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। इस पर शशि थरूर ने भी रिएक्ट किया है।
आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के बाद से विवाद खड़ा हो गया है। बांग्लादेश ने अगले महीने होने वाले टी-20 विश्व कप मैचों को भारत से बाहर श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग कर दी है। मोहम्मद यूनुस सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार रिजवाना हसन ने कहा है कि हम रहमान को टीम से हटाने के लिए बताए जा रहे कारणों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं और मुंहतोड़ जवाब देंगे। रहमान के इस बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी प्रतिक्रिया दी है।
इस मामले में शशि थरूर ने एक पोस्ट के जवाब में लिखा, ''वह सही कह रही है, अफसोस।'' दरअसल, थरूर ने एक पत्रकार के ट्वीट पर जवाब दिया था, जिसमें पत्रकार ने रिजवाना हसन के बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर किए जाने संबंधी प्रतिक्रिया थी। इसमें हसन ने कहा था कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। मुस्तफिजुर को टीम से हटाने के लिए बताए जा रहे कारणों को स्वीकार नहीं कर सकते।
रिजवाना हसन ने वीडियो में कहा, "जब देशों के बीच राजनीतिक तनाव होता है, तो सांस्कृतिक आदान-प्रदान और खेल उसे कम करने में मदद करते हैं। लेकिन यहां जो हुआ है, वह बिल्कुल उलटा है। मुस्तफिजुर को राजनीतिक वजह बताकर टीम से हटा दिया गया है। हमारे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम मुस्तफिजुर को टीम से हटाने के लिए बताए जा रहे कारणों को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते।"
मोहम्मद यूनुस सरकार की सूचना सलाहकार ने आगे कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को पहले कन्फर्म होने के बाद राजनीतिक कारणों से टीम से हटा दिया गया, जिससे स्वाभाविक रूप से लोगों में नेगेटिव रिएक्शन हुआ है। उन्होंने कहा, "इस स्थिति में, हमें भी एक स्टैंड लेना होगा। हम उस स्टैंड के लिए कानूनी आधार और प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के बाद, जरूरी कदम उठाए जाएंगे।"
विश्व कप के मैचों को भारत से बाहर करने की मांग
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने रविवार को सुरक्षा चिंताओं और सरकार की सलाह का हवाला देते हुए अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी राष्ट्रीय टीम को भारत नहीं भेजने का फैसला किया। यह फैसला आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) द्वारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देश पर तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को ‘रिलीज’ करने के बाद लिया गया। बीसीसीआई ने शनिवार को रहमान को ‘रिलीज’ करने के अपने फैसले के लिए दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों का स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि यह कदम मौजूदा घटनाओं से प्रेरित है। आने वाले दिनों में आईसीसी इस पर फैसला ले सकता है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें