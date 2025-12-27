जिहादी तत्वों से प्रभावित हैं यूनुस के फैसले, पूर्व भारतीय राजनयिक बोले- तूफान से पहले की शांति
पूर्व डिप्लोमैट ने कहा कि बांग्लादेश में अभी जो शांति है, वह तूफान से पहले की शांति है। मैंने सोचा था कि मोहम्मद यूनुस, अपनी इंटरनेशनल पहचान की वजह से, बांग्लादेश की राजनीति को कंट्रोल में ला पाएंगे। लेकिन साफ है कि उनके फैसलों पर दूसरे फैक्टर्स का बहुत ज्यादा असर है।
बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के राज में हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हो रही है। एक ही हफ्ते में दो हिंदू युवकों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस बीच, पूर्व भारतीय डिप्लोमैट (राजनयिक) सुरेश के गोयल ने शनिवार को चेतावनी दी कि बांग्लादेश में अभी जो शांति है, वह तूफान से पहले की शांति है। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के फैसले जिहादी तत्वों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बांग्लादेश में हाल की अशांति के बारे में बात करते हुए, गोयल ने अंतरिम सरकार द्वारा स्थिति को संभालने के तरीके पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि यूनुस, अपनी अंतरराष्ट्रीय हैसियत और प्रतिष्ठा को देखते हुए, राजनीतिक माहौल को स्थिर करने में मदद कर सकते थे, हालांकि, उनके हाल के फैसले कुछ और ही इशारा करते हैं।
पूर्व डिप्लोमैट के अनुसार, ये बाहरी दबाव बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल को और जटिल बना रहे हैं, और उन्होंने चेतावनी दी कि बांग्लादेश की अंदरूनी स्थिति तेजी से जटिल होती जा रही है। पूर्व डिप्लोमैट ने कहा, "बांग्लादेश में अभी जो शांति है, वह तूफान से पहले की शांति है। मैंने सोचा था कि मोहम्मद यूनुस, अपनी इंटरनेशनल पहचान की वजह से, बांग्लादेश की राजनीति को कंट्रोल में ला पाएंगे। लेकिन साफ है कि उनके फैसलों पर दूसरे फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा असर है। ये सिर्फ देश में शांति और सुकून के लिए जरूरी हैं।"
उन्होंने आगे कहा, “ये वो फैक्टर्स हैं जो उनके फैसले लेने को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे बांग्लादेश की राजनीति काफी हद तक और ज्यादा जटिल होने वाली है। जब हम इन बाहरी फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ये बांग्लादेश में जिहादी तत्वों का बढ़ता प्रभाव है और सिर्फ हिंदुओं पर उनके हमलों की वजह से नहीं। बांग्लादेश में हालात और भी खराब होने वाले हैं या अभी जो हम देख रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा जटिल हो जाएंगे।”
इससे पहले, भारत ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार जारी ‘‘शत्रुतापूर्ण गतिविधियां’ गंभीर चिंता का विषय हैं और उसने पिछले सप्ताह मयमनसिंह क्षेत्र में एक हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या करने में शामिल दोषियों को दंडित करने की मांग की। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की स्वदेश वापसी पर नयी दिल्ली ने भी सतर्कतापूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इसे उस देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी संसदीय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश के मयमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हाल में हुई हत्या की कड़ी निंदा करता है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें