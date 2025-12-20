जिस तरह से हालात बिगड़ रहे, वो... बांग्लादेश हिंसा पर शशि थरूर ने जताई चिंता, क्या कहा?

संक्षेप: बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर शशि थरूर ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि वहां फरवरी में चुनाव भी होने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि वहां लोकतंत्र वापस आए, लेकिन जिस तरह से वहां हालात बिगड़ रहे हैं वो, बहुत चिंताजनक है... ऐसी स्थिति दोनों देशों के लिए अच्छी नहीं है; हम वहां शांति चाहते हैं।

कांग्रेस सांसद और विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने शनिवार को बांग्लादेश में हुई हिंसा की कड़ी निंदा की। यह हिंसा इंकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की थी, जिसमें भीड़ ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी। थरूर ने स्थिति पर चिंता जताते हुए पड़ोसी देश में शांति और लोकतंत्र की वकालत की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, वो बहुत चिंताजनक है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा, "ऐसा भीड़ का राज नहीं चलना चाहिए। संसदीय स्थायी समिति ने भी कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, और वहां शांति बनी रहनी चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "वहां फरवरी में चुनाव भी होने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि वहां लोकतंत्र वापस आए, लेकिन जिस तरह से वहां स्थिति बिगड़ रही है, वह बहुत चिंताजनक है... ऐसी स्थिति दोनों देशों के लिए अच्छी नहीं है; हम वहां शांति चाहते हैं।"

इससे पहले दिन में, शशि थरूर ने बांग्लादेश में कथित ईशनिंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने के खिलाफ आवाज उठाई थी। 'एक्स' पर एक पोस्ट में, थरूर ने लिखा, "बांग्लादेश में फैले भीड़ के राज के बीच यह एक असहनीय दुखद घटना है। इन भयानक अपराधियों के हाथों इस गरीब हिंदू व्यक्ति की मौत पर दुख जताते हुए, मैं बांग्लादेश सरकार द्वारा जारी निंदा की सराहना करता हूं..."

अपनी पोस्ट में उन्होंने आगे बांग्लादेशी सरकार से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों के बारे में सवाल किया। बड़े पैमाने पर अशांति के बीच ईशनिंदा के आरोपों के बाद बांग्लादेश के मैमनसिंह में एक भीड़ ने हिंदू व्यक्ति, दीपू चंद्र दास को पीट-पीटकर मार डाला और जला दिया। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने एक एक्स पोस्ट में बताया कि बांग्लादेश के रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) ने मैमनसिंह के भालुका में एक हिंदू युवक की लिंचिंग के सिलसिले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है।