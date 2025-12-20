Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBangladesh Violence Shashi Tharoor Says The Way the Situation is Deteriorating is very concerning
जिस तरह से हालात बिगड़ रहे, वो... बांग्लादेश हिंसा पर शशि थरूर ने जताई चिंता, क्या कहा?

जिस तरह से हालात बिगड़ रहे, वो... बांग्लादेश हिंसा पर शशि थरूर ने जताई चिंता, क्या कहा?

संक्षेप:

बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर शशि थरूर ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि  वहां फरवरी में चुनाव भी होने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि वहां लोकतंत्र वापस आए, लेकिन जिस तरह से वहां हालात बिगड़ रहे हैं वो, बहुत चिंताजनक है... ऐसी स्थिति दोनों देशों के लिए अच्छी नहीं है; हम वहां शांति चाहते हैं।

Dec 20, 2025 07:36 pm ISTMadan Tiwari एएनआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

कांग्रेस सांसद और विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने शनिवार को बांग्लादेश में हुई हिंसा की कड़ी निंदा की। यह हिंसा इंकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की थी, जिसमें भीड़ ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी। थरूर ने स्थिति पर चिंता जताते हुए पड़ोसी देश में शांति और लोकतंत्र की वकालत की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, वो बहुत चिंताजनक है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा, "ऐसा भीड़ का राज नहीं चलना चाहिए। संसदीय स्थायी समिति ने भी कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, और वहां शांति बनी रहनी चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "वहां फरवरी में चुनाव भी होने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि वहां लोकतंत्र वापस आए, लेकिन जिस तरह से वहां स्थिति बिगड़ रही है, वह बहुत चिंताजनक है... ऐसी स्थिति दोनों देशों के लिए अच्छी नहीं है; हम वहां शांति चाहते हैं।"

इससे पहले दिन में, शशि थरूर ने बांग्लादेश में कथित ईशनिंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने के खिलाफ आवाज उठाई थी। 'एक्स' पर एक पोस्ट में, थरूर ने लिखा, "बांग्लादेश में फैले भीड़ के राज के बीच यह एक असहनीय दुखद घटना है। इन भयानक अपराधियों के हाथों इस गरीब हिंदू व्यक्ति की मौत पर दुख जताते हुए, मैं बांग्लादेश सरकार द्वारा जारी निंदा की सराहना करता हूं..."

अपनी पोस्ट में उन्होंने आगे बांग्लादेशी सरकार से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों के बारे में सवाल किया। बड़े पैमाने पर अशांति के बीच ईशनिंदा के आरोपों के बाद बांग्लादेश के मैमनसिंह में एक भीड़ ने हिंदू व्यक्ति, दीपू चंद्र दास को पीट-पीटकर मार डाला और जला दिया। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने एक एक्स पोस्ट में बताया कि बांग्लादेश के रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) ने मैमनसिंह के भालुका में एक हिंदू युवक की लिंचिंग के सिलसिले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में मो. लिमोन सरकार (19), मो. तारिक हुसैन (19), मो. मानिक मियां (20), इरशाद अली (39), निजुम उद्दीन (20), आलमगीर हुसैन (38), और मो. मिराज हुसैन अकन (46) शामिल हैं। अशांति शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद शुरू हुई, जिसे कथित तौर पर ढाका में दो नकाबपोश हमलावरों ने गोली मार दी थी, जिससे भीड़ भड़क गई और उसने मीडिया संस्थानों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Shashi Tharoor News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।