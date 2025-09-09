Bangladesh to send Hilsa fish to India before Durga Puja but Yunus government reduced the quota दुर्गा पूजा से पहले भारत को हिलसा मछली भेजेगा बांग्लादेश, लेकिन यूनुस सरकार ने घटा दिया कोटा, India News in Hindi - Hindustan
दुर्गा पूजा से पहले भारत को हिलसा मछली भेजेगा बांग्लादेश, लेकिन यूनुस सरकार ने घटा दिया कोटा

हिलसा मछली को बांग्लादेश में जीआई उत्पाद के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह देश की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान का हिस्सा है। 2012 से 2018 तक बांग्लादेश ने हिल्सा निर्यात पर रोक लगाई थी।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, ढाकाTue, 9 Sep 2025 08:10 AM
दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश ने भारत को सीमित मात्रा में हिलसा मछली निर्यात करने का फैसला किया है। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को आदेश जारी कर 1,200 टन (यानी 12 लाख किलोग्राम) हिलसा के निर्यात की मंजूरी दी। हालांकि यह कोटा पिछले साल की तुलना में लगभग आधा है। इस मछली को बांग्लादेश में 'इलिश' के नाम से जाना जाता है।

बांग्लादेश सरकार ने न्यूनतम निर्यात मूल्य 12.50 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम (करीब 1,520 रुपये प्रति किलो) तय किया है। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यातकों से 11 सितंबर तक आवेदन जमा करने को कहा है। आवेदन के साथ अपडेटेड ट्रेड लाइसेंस, निर्यात पंजीकरण प्रमाणपत्र (ईआरसी), आयकर प्रमाणपत्र, वैट प्रमाणपत्र, बिक्री अनुबंध, मत्स्य विभाग का लाइसेंस और अन्य संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन निर्यातकों ने पहले बिना निमंत्रण के आवेदन किया था, उन्हें भी नया आवेदन जमा करना होगा।

पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मांग

हिलसा मछली दुर्गा पूजा के दौरान सबसे लोकप्रिय मानी जाती है और इसे बंगाल में 'मछलियों का राजा' कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में त्योहार के समय इसकी भारी मांग रहती है। इसी को देखते हुए बांग्लादेश हर साल सीमित मात्रा में भारत को आपूर्ति करता है। 2024 में बांग्लादेश ने 3,000 टन पर विचार करने के बाद 2,420 टन हिलसा निर्यात की अनुमति दी थी। 2025 में यह कोटा घटाकर 1,200 टन कर दिया गया है।

सख्त शर्तें लागू

नए आदेश में साफ कहा गया है कि निर्यातक अपने परमिट को न तो ट्रांसफर कर सकते हैं और न ही तय सीमा से अधिक आपूर्ति कर पाएंगे। साथ ही सब-कॉन्ट्रैक्टिंग की अनुमति भी नहीं होगी। यदि किसी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो सरकार निर्यात पर रोक लगाने का अधिकार रखती है।

राजनयिक संदेश भी

बांग्लादेश के भारत में उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने इस फैसले को दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "इलिश आ रही है! बांग्लादेश सरकार ने उत्सव के मौसम से पहले भारत को यह विशेष मछली निर्यात करने का फैसला किया है, जो दोनों देशों की स्थायी मित्रता का प्रतीक है।"

निर्यात के लिए निर्धारित न्यूनतम कीमत 1,100 रुपये से 1,525 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है, जो भारत में मौजूदा बाजार दरों से कम है। भारतीय बाजार में हिलसा की कीमत 1,700 से 2,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक हो सकती है, जो मछली के आकार पर निर्भर करता है। बांग्लादेश में स्थानीय बाजारों में हिल्सा की कीमत 900 से 2,200 टका (लगभग 630 से 1,540 रुपये) प्रति किलोग्राम के बीच है।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब अगस्त 2024 में शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी बढ़ी है। कुल मिलाकर, भले ही इस बार भारत को मिलने वाली हिलसा की आपूर्ति पिछले साल की तुलना में आधी हो, लेकिन दुर्गा पूजा से पहले यह फैसला पश्चिम बंगाल और खासकर मछलीप्रेमियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

