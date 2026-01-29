कोई सुरक्षा खतरा नहीं; बांग्लादेश ने लिया यू-टर्न, निशानेबाजों को दी भारत जाने की हरी झंडी
बांग्लादेश सरकार ने अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को भारत भेजने से इनकार करने के कुछ ही दिनों बाद, अपने निशानेबाजों को भारत जाने की अनुमति दे दी है। बांग्लादेशी शूटिंग टीम अगले महीने भारत में आयोजित होने वाली एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बांग्लादेश ने 'सुरक्षा कारणों' का हवाला देते हुए अपनी क्रिकेट टीम को आगामी टी-20 विश्व कप के लिए भारत भेजने से मना कर दिया था।
चैंपियनशिप और आयोजन का विवरण
यह प्रतियोगिता 2 फरवरी से 14 फरवरी तक नई दिल्ली स्थित डॉ. कर्णी सिंह रेंज में आयोजित की जाएगी। इसमें 17 देशों के 300 से अधिक निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी ओर टी-20 क्रिकेट का महाकुंभ 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाना है।
NRAI की पुष्टि और वीजा प्रक्रिया
क्रिकेट टीम के हटने के बाद यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि शायद बांग्लादेश अपनी शूटिंग टीम को भी सुरक्षा कारणों से वापस ले ले। हालांकि, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने स्पष्ट कर दिया है कि पड़ोसी देश के खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
NRAI के सचिव राजीव भाटिया ने समाचार एजेंसी PTI को बताया- अब तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि बांग्लादेश की टीम नहीं आ रही है। उनकी टीम आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हम NRAI में उनके (बांग्लादेश फेडरेशन के अधिकारियों) साथ नियमित संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय (MEA) ने अपनी मंजूरी दे दी है और हमने इसे वीजा प्रक्रिया के लिए भारतीय दूतावास को भेज दिया है।
बांग्लादेशी दल और खिलाड़ी
बांग्लादेश इस प्रतियोगिता में दो राइफल निशानेबाजों को मैदान में उतारेगा, जो कुल तीन स्पर्धाओं में भाग लेंगे-
- अरेफिन शायरा: 21 वर्षीय महिला राइफल शूटर।
- मो. रबीउल इस्लाम: 26 वर्षीय ओलंपियन।
ये दोनों निशानेबाज 10 मीटर एयर राइफल की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भाग लेंगे और इसके बाद 'मिक्स्ड टीम प्रतियोगिता' में जोड़ी बनाकर खेलेंगे।
क्रिकेट नहीं, लेकिन शूटिंग क्यों? सरकार का तर्क
ढाका के अखबार डेली सन की एक रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश सरकार ने बुधवार को शूटिंग टीम के भारत दौरे को मंजूरी दी। युवा और खेल मंत्रालय ने आधिकारिक सरकारी आदेश (GO) जारी किया।रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार का मानना है कि शूटिंग चैंपियनशिप में महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रतियोगिता एक सुरक्षित इंडोर वेन्यू (कर्णी सिंह रेंज) के अंदर आयोजित की जाएगी।
क्रिकेट विवाद की पृष्ठभूमि
यह अनिश्चितता तब पैदा हुई थी जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से इनकार कर दिया था। BCB ने अनुरोध किया था कि उनके मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं, लेकिन टूर्नामेंट के इतना करीब होने के कारण यह संभव नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पुष्टि की है कि बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। ICC ने यह भी कहा कि भारत में बांग्लादेशी टीम, अधिकारियों या समर्थकों के लिए कोई सत्यापित सुरक्षा खतरा नहीं था और शेड्यूल बदलना उचित नहीं था।