Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsbangladesh shooters visit india approved despite cricket security concerns
कोई सुरक्षा खतरा नहीं; बांग्लादेश ने लिया यू-टर्न, निशानेबाजों को दी भारत जाने की हरी झंडी

कोई सुरक्षा खतरा नहीं; बांग्लादेश ने लिया यू-टर्न, निशानेबाजों को दी भारत जाने की हरी झंडी

संक्षेप:

यह अनिश्चितता तब पैदा हुई थी जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से इनकार कर दिया था।

Jan 29, 2026 06:34 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश सरकार ने अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को भारत भेजने से इनकार करने के कुछ ही दिनों बाद, अपने निशानेबाजों को भारत जाने की अनुमति दे दी है। बांग्लादेशी शूटिंग टीम अगले महीने भारत में आयोजित होने वाली एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बांग्लादेश ने 'सुरक्षा कारणों' का हवाला देते हुए अपनी क्रिकेट टीम को आगामी टी-20 विश्व कप के लिए भारत भेजने से मना कर दिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

चैंपियनशिप और आयोजन का विवरण

यह प्रतियोगिता 2 फरवरी से 14 फरवरी तक नई दिल्ली स्थित डॉ. कर्णी सिंह रेंज में आयोजित की जाएगी। इसमें 17 देशों के 300 से अधिक निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी ओर टी-20 क्रिकेट का महाकुंभ 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाना है।

NRAI की पुष्टि और वीजा प्रक्रिया

क्रिकेट टीम के हटने के बाद यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि शायद बांग्लादेश अपनी शूटिंग टीम को भी सुरक्षा कारणों से वापस ले ले। हालांकि, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने स्पष्ट कर दिया है कि पड़ोसी देश के खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

NRAI के सचिव राजीव भाटिया ने समाचार एजेंसी PTI को बताया- अब तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि बांग्लादेश की टीम नहीं आ रही है। उनकी टीम आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हम NRAI में उनके (बांग्लादेश फेडरेशन के अधिकारियों) साथ नियमित संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय (MEA) ने अपनी मंजूरी दे दी है और हमने इसे वीजा प्रक्रिया के लिए भारतीय दूतावास को भेज दिया है।

बांग्लादेशी दल और खिलाड़ी

बांग्लादेश इस प्रतियोगिता में दो राइफल निशानेबाजों को मैदान में उतारेगा, जो कुल तीन स्पर्धाओं में भाग लेंगे-

  • अरेफिन शायरा: 21 वर्षीय महिला राइफल शूटर।
  • मो. रबीउल इस्लाम: 26 वर्षीय ओलंपियन।

ये दोनों निशानेबाज 10 मीटर एयर राइफल की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भाग लेंगे और इसके बाद 'मिक्स्ड टीम प्रतियोगिता' में जोड़ी बनाकर खेलेंगे।

क्रिकेट नहीं, लेकिन शूटिंग क्यों? सरकार का तर्क

ढाका के अखबार डेली सन की एक रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश सरकार ने बुधवार को शूटिंग टीम के भारत दौरे को मंजूरी दी। युवा और खेल मंत्रालय ने आधिकारिक सरकारी आदेश (GO) जारी किया।रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार का मानना है कि शूटिंग चैंपियनशिप में महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रतियोगिता एक सुरक्षित इंडोर वेन्यू (कर्णी सिंह रेंज) के अंदर आयोजित की जाएगी।

क्रिकेट विवाद की पृष्ठभूमि

यह अनिश्चितता तब पैदा हुई थी जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से इनकार कर दिया था। BCB ने अनुरोध किया था कि उनके मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं, लेकिन टूर्नामेंट के इतना करीब होने के कारण यह संभव नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पुष्टि की है कि बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। ICC ने यह भी कहा कि भारत में बांग्लादेशी टीम, अधिकारियों या समर्थकों के लिए कोई सत्यापित सुरक्षा खतरा नहीं था और शेड्यूल बदलना उचित नहीं था।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Bangladesh India Vs Bangladesh
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , Ajit Pawar Death LIVE Updates , अजित पवार प्लेन क्रैश और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।