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अगले हफ्ते नई दिल्ली आ सकते हैं बांग्लादेशी PM तारिक रहमान, सत्ता में आने के बाद पहला भारत दौरा

By Upendra Thapak
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बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान अगले हफ्ते भारत दौरे पर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे के लिए दोनों देशों में तैयारियां जारी हैं। तारिक रहमान नई दिल्ली आने से पहले बीजिंग का दौरा कर चुके हैं।

Bangladesh PM Tarique Rahman 180 day priority plan
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का पहला नई दिल्ली दौरा

Tariq Rehman: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान अगले हफ्ते भारत दौरे पर आ सकते हैं। शेख हसीना का तख्तापलट होने के बाद यह बांग्लादेश के किसी राष्ट्राध्यक्ष का पहला भारत दौरा होगा। चुनाव से पहले यूनुस वहां पर आंतरिक सलाहकार के रूप में राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका में थे, लेकिन भारत ने उनको निमंत्रण नहीं भेजा था। इसके बाद जब आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक रहमान जीतकर आए, तो भारत ने तुरंत ही उनको निमंत्रण भेज दिया था। सूत्रों के मुताबिक चीन की यात्रा कर चुके तारिक रहमान अगले हफ्ते भारत आ सकते हैं।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली और ढाका के सूत्रों ने जानकारी दी है कि दोनों जगह इस यात्रा की तैयारी कर ली गई है। अगर तय योजना के अनुसार यह दौरा होता है, तो पिछले दो साल से तनाव का सामना कर रहे दोनों देशों के बीच में यह एक बड़ा कदम होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत दौरे पर तारिक रहमान पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच में व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, सीमा प्रबंधन और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

फरवरी में शपथ के साथ ही भेज दिया था भारत ने न्योता

शेख हसीना के तख्तापलट के बाद यूनुस ने सत्ता संभाली थी। लेकिन भारत के खिलाफ उनकी बयानबाजी के बाद दोनों देशों के संबंध और भी ज्यादा खराब होने लगे थे। इसके बाद आम चुनाव की सरगर्मी के बीच पूर्व बांग्लादेशी पीएम खालिदा जिया की मौत हो गई। भारत ने रिश्तों में सुधार की शुरुआत करते हुए इस मौके पर विदेश मंत्री जयशंकर को भेजा। इसके बाद तारिक रहमान ने चुनाव जीता और फरवरी में देश की गद्दी पर बैठे। इसके तुरंत बाद ही भारत ने उन्हें नई दिल्ली आने का न्योता भेज दिया।

हालांकि, शेख हसीना के दिल्ली में होने और देश में भारत विरोधी लहर के चलते तारिक रहमान ने नई दिल्ली से पहले चीन जाना चुना। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले दौरे में रहमान पहले मलेशिया गए। इसके बाद वह बीजिंग के दौरे पर गए। अब रहमान नई दिल्ली आने वाले हैं।

भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव

अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद वह भागकर भारत आ गईं। तब से लेकर अब तक वह भारत की मेहमान है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार और अब बीएनपी सरकार लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग करती रही है। हालांकि, भारत इस पर अभी तक राजी नहीं हुआ है। लेकिन भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। फिर चाहे वह दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश भेजना हो। भारत सरकार ने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए तमाम प्रयास किए। इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने भी भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। इसके बाद बांग्लादेशी विदेश मंत्री का भारत दौरा हुआ और पीएम तारिक रहमान ने भी भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की। हालांकि, रहमान ने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए भारत को नहीं चुना। वह पहले मलेशिया गए और फिर वहां से चीन की यात्रा पर गए। अब वह भारत आ सकते हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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