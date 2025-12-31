जयशंकर के ढाका दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रतिक्रिया, क्या बोले भारत में बांग्लादेशी उच्चायुक्त?

संक्षेप: इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तारिक रहमान के साथ मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि बेगम खालिदा जिया की दूरदृष्टि और मूल्य हमारे द्विपक्षीय साझेदारी के विकास को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

Jaishankar In Bangladesh: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के ढाका दौरे पर बांग्लादेश की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत में बंगलादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्ला ने विदेश मंत्री की बंगलादेश यात्रा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय लिखने की ओर अग्रसर हैं। इससे पहले बुधवार को जयशंकर ढाका में बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष रही बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे थे। बेगम खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को निधन हो गया था।

बांग्लादेश के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष और बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से भी मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संवेदना का पत्र भी सौंपा। जयशंकर की चार घंटे की बंगलादेश यात्रा के बाद बांग्लादेशी उच्चायुक्त ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में उम्मीद जताई है कि दोनों देश साझा हितों, व्यावहारिक दृष्टिकोण और पारस्परिक निर्भरता से प्रेरित होकर द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय लिखने की दिशा में अग्रसर होंगे।

नए अध्याय की ओर अग्रसर- बांग्लादेशी उच्चायुक्त उन्होंने लिखा, “भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के ढाका की चार घंटे की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना होने के साथ बांग्लादेश और भारत साझा हितों, व्यावहारिक दृष्टिकोण और पारस्परिक निर्भरता से प्रेरित होकर द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय लिखने की दिशा में अग्रसर होंगे। इस विषय पर आज दोपहर बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के साथ डॉ जयशंकर की संक्षिप्त चर्चा में विचार-विमर्श किया गया।”

जयशंकर ने क्या कहा? इससे पहले जयशंकर ने तारिक रहमान के साथ मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि बेगम खालिदा जिया की दूरदृष्टि और मूल्य हमारे द्विपक्षीय साझेदारी के विकास को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, “ढाका पहुंचने पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तथा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान से मुलाकात की। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक व्यक्तिगत पत्र सौंपा। भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। यह विश्वास व्यक्त किया कि बेगम खालिदा जिया की दूरदृष्टि और मूल्य हमारे द्विपक्षीय साझेदारी के विकास को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।”