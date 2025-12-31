Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBangladesh on S Jaishanakar Dhaka visit fresh chapter in relations with India
जयशंकर के ढाका दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रतिक्रिया, क्या बोले भारत में बांग्लादेशी उच्चायुक्त?

जयशंकर के ढाका दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रतिक्रिया, क्या बोले भारत में बांग्लादेशी उच्चायुक्त?

संक्षेप:

इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तारिक रहमान के साथ मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि बेगम खालिदा जिया की दूरदृष्टि और मूल्य हमारे द्विपक्षीय साझेदारी के विकास को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

Dec 31, 2025 09:16 pm ISTJagriti Kumari वार्ता
share Share
Follow Us on

Jaishankar In Bangladesh: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के ढाका दौरे पर बांग्लादेश की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत में बंगलादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्ला ने विदेश मंत्री की बंगलादेश यात्रा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय लिखने की ओर अग्रसर हैं। इससे पहले बुधवार को जयशंकर ढाका में बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष रही बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे थे। बेगम खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को निधन हो गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बांग्लादेश के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष और बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से भी मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संवेदना का पत्र भी सौंपा। जयशंकर की चार घंटे की बंगलादेश यात्रा के बाद बांग्लादेशी उच्चायुक्त ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में उम्मीद जताई है कि दोनों देश साझा हितों, व्यावहारिक दृष्टिकोण और पारस्परिक निर्भरता से प्रेरित होकर द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय लिखने की दिशा में अग्रसर होंगे।

नए अध्याय की ओर अग्रसर- बांग्लादेशी उच्चायुक्त

उन्होंने लिखा, “भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के ढाका की चार घंटे की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना होने के साथ बांग्लादेश और भारत साझा हितों, व्यावहारिक दृष्टिकोण और पारस्परिक निर्भरता से प्रेरित होकर द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय लिखने की दिशा में अग्रसर होंगे। इस विषय पर आज दोपहर बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के साथ डॉ जयशंकर की संक्षिप्त चर्चा में विचार-विमर्श किया गया।”

जयशंकर ने क्या कहा?

इससे पहले जयशंकर ने तारिक रहमान के साथ मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि बेगम खालिदा जिया की दूरदृष्टि और मूल्य हमारे द्विपक्षीय साझेदारी के विकास को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, “ढाका पहुंचने पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तथा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान से मुलाकात की। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक व्यक्तिगत पत्र सौंपा। भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। यह विश्वास व्यक्त किया कि बेगम खालिदा जिया की दूरदृष्टि और मूल्य हमारे द्विपक्षीय साझेदारी के विकास को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।”

ये भी पढ़ें:ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मुलाकात, ढाका में पाक नेता से क्यों मिले जयशंकर?
ये भी पढ़ें:खालिदा के जनाजे में शामिल हुए जयशंकर, बेटे तारिक रहमान को सौंपा PM का शोक पत्र

रिश्तों में तनाव

इससे पहले बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर रहे हिंसक हमलों को लेकर भारत ने गहरी चिंता जताई है। वहीं छात्र नेता उस्मान हादी की मौत और बांग्लादेश के कुछ नेताओं द्वारा भारत विरोधी बयानबाजी में तेजी आने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ गया है। बीते दिनों दोनों देशों ने एक दूसरे के उच्चायुक्तों को भी तलब किया था।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Bangladesh
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।