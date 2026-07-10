कौन हैं असद आलम सियाम, जिन्हें तारिक रहमान ने सौंपा भारत का जिम्मा; यूनुस के भी रहे खास

बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने बड़ा कूटनीतिक फेरबदल करते हुए अनुभवी राजनयिक असद आलम सियाम को भारत में नया उच्चायुक्त नियुक्त करने की तैयारी कर ली है। जानिए भारत-बांग्लादेश संबंधों पर इसका असर।

बांग्लादेश की सत्ता में हुए बड़े बदलाव के बाद अब कूटनीतिक मोर्चे पर भी तेजी से बिसात बिछाई जा रही है। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार ने सत्ता में आने के ठीक पांच महीने बाद एक बड़ा कूटनीतिक फेरबदल किया है। इसका सबसे बड़ा असर भारत-बांग्लादेश संबंधों पर पड़ने वाला है, क्योंकि मौजूदा विदेश सचिव असद आलम सियाम को अब भारत में बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त नियुक्त करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि दोनों देश इस वक्त एक बड़े राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं।

असद आलम सियाम: अनुभव का बड़ा खजाना असद आलम सियाम को बांग्लादेश के सबसे अनुभवी और तेज-तर्रार राजनयिकों में गिना जाता है। उन्हें पूर्ववर्ती मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 20 जून 2025 को विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया था। यानी वे यूनुस के भी खास रहे हैं।

30 सालों का अनुभव है। उन्होंने 1995 में बांग्लादेश विदेश सेवा ज्वाइन की थी। तब से लेकर अब तक वे एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कई अहम कूटनीतिक पदों पर रह चुके हैं। वे नवंबर 2024 से जून 2025 तक अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत रहे। इसके साथ ही उन्होंने गुयाना, विश्व बैंक और IMF में भी ढाका का प्रतिनिधित्व किया।

वैश्विक मंचों पर मजबूत पकड़ वे ऑस्ट्रिया और फिलीपींस में भी राजदूत रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र (UN) के वियना कार्यालय, ओपेक (OPEC) फंड, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) और एशियाई विकास बैंक (ADB) जैसे अहम बहुपक्षीय मंचों पर बांग्लादेश की आवाज बुलंद कर चुके हैं। ढाका में विदेश मंत्रालय के भीतर वे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ मिशन्स, फॉरेन सर्विस एकेडमी के रेक्टर और यूरोप/EU के महानिदेशक जैसे शीर्ष पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

कूटनीतिक टीम में और क्या हुए हैं बदलाव? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की सरकार केवल भारत के मोर्चे पर ही बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि पूरी दुनिया में अपने कूटनीतिक चेहरों को बदल रही है। प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक असद आलम सियाम के भारत जाने के बाद उनकी जगह सलाहुद्दीन नोमान चौधरी नए विदेश सचिव होंगे। चौधरी फिलहाल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि हैं और नेपाल में राजदूत भी रह चुके हैं।

रियाज हमीदुल्लाह का नया ठिकाना भारत में मौजूदा उच्चायुक्त एम. रियाज हमीदुल्लाह को अब जिनेवा भेजा जा रहा है, जहां वे ढाका के स्थायी प्रतिनिधि होंगे। बता दें कि हमीदुल्लाह की नियुक्ति मई 2025 में ऐसे वक्त हुई थी जब दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे थे।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की पूर्व चीफ को अहम जिम्मेदारी दी है। जानी-मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता और एमनेस्टी इंटरनेशनल की पूर्व महासचिव आइरीन खान को संयुक्त राष्ट्र (न्यूयॉर्क) में बांग्लादेश का नया स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है।

भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? साल 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। फरवरी 2026 में तारिक रहमान के भारी बहुमत से सत्ता में आने के बाद, ढाका अपनी कूटनीतिक रणनीति को नए सिरे से गढ़ रहा है।