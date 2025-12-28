'अपराध की छिटपुट घटनाएं', अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर क्या बोला बांग्लादेश

संक्षेप: रणधीर जायसवाल ने कहा था, ‘भारत बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हुई हत्या की कड़ी निंदा करता है। बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों समेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी शत्रुतापूर्ण गतिविधियां गंभीर चिंता का विषय हैं।’

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा मामले पर विदेश मंत्रालय ने रविवार को जवाब दिया। ढाका ने भारत की उस हालिया टिप्पणी को खारिज कर दिया, जिसमें देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ शत्रुता का जिक्र किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि ये टिप्पणियां वास्तविकता को नहीं दर्शाती हैं। ढाका ट्रिब्यून के हवाले से बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने मयमनसिंह में हिंदू युवक की लिंचिंग पर भारत की स्थिति को खारिज कर दिया। उसने दावा किया कि इस घटना को अल्पसंख्यकों से जुड़ा मुद्दा बताना न केवल गलत बल्कि भ्रामक भी है।

भारत ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार जारी शत्रुतापूर्ण गतिविधियां गंभीर चिंता का विषय हैं। नई दिल्ली ने पिछले सप्ताह मयमनसिंह क्षेत्र में हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या करने में शामिल दोषियों को दंडित करने की मांग की। ढाका ने इसे अलग-अलग आपराधिक घटनाओं को हिंदुओं के खिलाफ संगठित उत्पीड़न के रूप में दिखाने की कोशिश करार दिया, जैसा कि ढाका ट्रिब्यून ने जानकारी दी है। बयान में यह भी कहा गया कि इन घटनाओं का भारत के विभिन्न हिस्सों में बांग्लादेश-विरोधी भावनाएं फैलाने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।

अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2,900 घटनाएं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, 'भारत बांग्लादेश के मयमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हाल में हुई हत्या की कड़ी निंदा करता है। बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों समेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी शत्रुतापूर्ण गतिविधियां गंभीर चिंता का विषय हैं। हम बांग्लादेश में हाल में एक हिंदू युवक की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस अपराध के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।’