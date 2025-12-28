Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBangladesh Ministry of Foreign Affairs India unremitting hostilities against minorities
'अपराध की छिटपुट घटनाएं', अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर क्या बोला बांग्लादेश

'अपराध की छिटपुट घटनाएं', अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर क्या बोला बांग्लादेश

संक्षेप:

रणधीर जायसवाल ने कहा था, ‘भारत बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हुई हत्या की कड़ी निंदा करता है। बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों समेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी शत्रुतापूर्ण गतिविधियां गंभीर चिंता का विषय हैं।’

Dec 28, 2025 08:23 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा मामले पर विदेश मंत्रालय ने रविवार को जवाब दिया। ढाका ने भारत की उस हालिया टिप्पणी को खारिज कर दिया, जिसमें देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ शत्रुता का जिक्र किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि ये टिप्पणियां वास्तविकता को नहीं दर्शाती हैं। ढाका ट्रिब्यून के हवाले से बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने मयमनसिंह में हिंदू युवक की लिंचिंग पर भारत की स्थिति को खारिज कर दिया। उसने दावा किया कि इस घटना को अल्पसंख्यकों से जुड़ा मुद्दा बताना न केवल गलत बल्कि भ्रामक भी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:हादी के हत्यारों के भारत आने की खबरें झूठी, मेघालय पुलिस-BSF ने खोली पोल

भारत ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार जारी शत्रुतापूर्ण गतिविधियां गंभीर चिंता का विषय हैं। नई दिल्ली ने पिछले सप्ताह मयमनसिंह क्षेत्र में हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या करने में शामिल दोषियों को दंडित करने की मांग की। ढाका ने इसे अलग-अलग आपराधिक घटनाओं को हिंदुओं के खिलाफ संगठित उत्पीड़न के रूप में दिखाने की कोशिश करार दिया, जैसा कि ढाका ट्रिब्यून ने जानकारी दी है। बयान में यह भी कहा गया कि इन घटनाओं का भारत के विभिन्न हिस्सों में बांग्लादेश-विरोधी भावनाएं फैलाने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।

अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2,900 घटनाएं

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, 'भारत बांग्लादेश के मयमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हाल में हुई हत्या की कड़ी निंदा करता है। बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों समेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी शत्रुतापूर्ण गतिविधियां गंभीर चिंता का विषय हैं। हम बांग्लादेश में हाल में एक हिंदू युवक की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस अपराध के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।’

रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2,900 से अधिक घटनाओं को दर्ज किया गया है, जिनमें हत्या, आगजनी और भूमि हड़पने के मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को मीडिया द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना या राजनीतिक हिंसा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता।’ बांग्लादेशी अधिकारियों ने दास की हत्या के सिलसिले में पहले ही 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
India Bangladesh Hindu
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।