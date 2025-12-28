Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsBangladesh is bringing Shame upon itself Violence against Hindus and Now trying to lecture India
हिंदुओं पर हिंसा कर दुनियाभर में थू-थू करवा रहा बांग्लादेश, अब उलटा भारत को देने लगा ‘ज्ञान’

संक्षेप:

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हो रही, जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना की जा रही है। लेकिन यूनुस का देश अपनी नाकामी छिपाने के लिए उलटा भारत को ज्ञान देने लगा है।

Dec 28, 2025 07:55 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
India Bangladesh News: हिंदुओं पर हिंसा के चलते बांग्लादेश की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। मोहम्मद यूनुस सरकार के अंतर्गत हिंदू समेत अल्पसंख्यकों पर जमकर हमले हो रहे हैं, जिसका भारत समय-समय पर विरोध भी जताता रहा है। अब बांग्लादेश उलटा चोर कोतवाल को डांटे वाली हरकत पर आ गया है। वह उलटा भारत को अल्पसंख्यकों और उनके त्याहारों को लेकर ज्ञान देने में लग गया है। हालांकि, उसके इस ज्ञान को पूरी दुनिया अच्छे से समझती है और जानती है कि वह अपनी नाकामी छिपाने के लिए इन मुद्दों को उठाकर सबका ध्यान भटकाना चाहता है।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत में अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ी कथित हिंसा और हत्याओं की हाल की घटनाओं पर चिंता जताई है और अधिकारियों से निष्पक्ष जांच करने और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एसएम महबूबुल आलम ने कहा कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में मुसलमानों और ईसाइयों सहित अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की गई क्रूर हत्याओं, भीड़ की हिंसा, मनमानी गिरफ्तारियों और धार्मिक समारोहों में रुकावट की खबरें चिंताजनक हैं।

क्रिसमस की घटनाओं का भी किया जिक्र

बांग्लादेश ने भारत में कुछ जगह पर क्रिसमस त्योहार के दौरान हुई घटनाओं का भी जिक्र किया है और उसे हिंसा बताते हुए चिंता जताई। हालांकि, बांग्लादेश यह बताना भूल गया कि भारत ने इन मामलों में कड़ी कार्रवाई की है, नाकि उसकी तरह जिसमें बांग्लादेश ने हिंदुओं के मारे जाने पर भी सख्त कदम नहीं उठाए। आलम ने क्रिसमस के दौरान हुई घटनाओं को नफरत भरे अपराध और जानबूझकर की गई हिंसा बताया। उन्होंने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि भारत में संबंधित अधिकारी इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अपराधियों को सजा मिले।”

बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार

पिछले साल जुलाई विद्रोह के बाद जब तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आ गईं, तबसे बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। भले ही यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता हों, लेकिन उनके दौर में हिंदुओं पर हमले बढ़ गए। कई बार उन्होंने इसे सीधे-सीधे स्वीकार तक नहीं किया और उसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया हुआ तक बता दिया। हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई तो कई को तो जबरन नौकरी से निकाल दिया गया। पिछले दिनों तक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला और फिर उसे चौराहे पर क्रूरता की सभी हदें पार करते हुए जला दिया। इसके बाद, हाल ही में अमृत मंडल नामक युवक को भी भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

