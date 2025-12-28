हिंदुओं पर हिंसा कर दुनियाभर में थू-थू करवा रहा बांग्लादेश, अब उलटा भारत को देने लगा ‘ज्ञान’

संक्षेप: बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हो रही, जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना की जा रही है। लेकिन यूनुस का देश अपनी नाकामी छिपाने के लिए उलटा भारत को ज्ञान देने लगा है।

India Bangladesh News: हिंदुओं पर हिंसा के चलते बांग्लादेश की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। मोहम्मद यूनुस सरकार के अंतर्गत हिंदू समेत अल्पसंख्यकों पर जमकर हमले हो रहे हैं, जिसका भारत समय-समय पर विरोध भी जताता रहा है। अब बांग्लादेश उलटा चोर कोतवाल को डांटे वाली हरकत पर आ गया है। वह उलटा भारत को अल्पसंख्यकों और उनके त्याहारों को लेकर ज्ञान देने में लग गया है। हालांकि, उसके इस ज्ञान को पूरी दुनिया अच्छे से समझती है और जानती है कि वह अपनी नाकामी छिपाने के लिए इन मुद्दों को उठाकर सबका ध्यान भटकाना चाहता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत में अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ी कथित हिंसा और हत्याओं की हाल की घटनाओं पर चिंता जताई है और अधिकारियों से निष्पक्ष जांच करने और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एसएम महबूबुल आलम ने कहा कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में मुसलमानों और ईसाइयों सहित अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की गई क्रूर हत्याओं, भीड़ की हिंसा, मनमानी गिरफ्तारियों और धार्मिक समारोहों में रुकावट की खबरें चिंताजनक हैं।

क्रिसमस की घटनाओं का भी किया जिक्र बांग्लादेश ने भारत में कुछ जगह पर क्रिसमस त्योहार के दौरान हुई घटनाओं का भी जिक्र किया है और उसे हिंसा बताते हुए चिंता जताई। हालांकि, बांग्लादेश यह बताना भूल गया कि भारत ने इन मामलों में कड़ी कार्रवाई की है, नाकि उसकी तरह जिसमें बांग्लादेश ने हिंदुओं के मारे जाने पर भी सख्त कदम नहीं उठाए। आलम ने क्रिसमस के दौरान हुई घटनाओं को नफरत भरे अपराध और जानबूझकर की गई हिंसा बताया। उन्होंने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि भारत में संबंधित अधिकारी इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अपराधियों को सजा मिले।”