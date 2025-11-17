Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBangladesh iron lady former prime minister Sheikh Hasina sentenced to be hanged till death for crimes against humanity
शेख हसीना को होगी फांसी? बांग्लादेश की ‘आयरन लेडी’ के उदय से लेकर पतन तक की पूरी कहानी

शेख हसीना को होगी फांसी? बांग्लादेश की ‘आयरन लेडी’ के उदय से लेकर पतन तक की पूरी कहानी

संक्षेप: हसीना के लिए सियासी डगर अगस्त 1975 के सैन्य तख्तापलट के बाद कठिन हो गई थी, जिसमें उनके माता-पिता, तीन भाइयों और परिवार के कई अन्य सदस्यों की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। वह और उनकी छोटी बहन रेहाना केवल इसलिए बच गईं, क्योंकि दोनों विदेश में थीं।

Mon, 17 Nov 2025 10:52 PMJagriti Kumari भाषा
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना का नाम पिछले दो दशक से केंद्र में बना रहा, फिर चाहे वह सियासी स्थिरता का समय हो या फिर उथल-पुथल का दौर। हसीना के समर्थकों के लिए वह एक आधुनिक, विकासशील बांग्लादेश का निर्माण करने वाली ‘आयरन लेडी’ हैं। वहीं आलोचकों की नजरों में हसीना एक तानाशाह थीं, जिन्होंने सत्ता की भूख में सड़कों पर उठी आवाज को अनसुना कर दिया। हालांकि शायद ही किसी ने सोचा होगा कि 77 वर्षीय शेख हसीना ने जिस न्यायाधिकरण का गठन कट्टर युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए किया था, वही एक दिन उन्हें कठघरे में ला खड़ा करेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोमवार को बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। हालांकि पूरी सुनवाई हसीना की गैर-मौजूदगी में हुई, लेकिन इसे दुनिया के किसी देश पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला शासनाध्यक्ष के दशकों लंबे सियासी जीवन में अब तक का सबसे नाटकीय मोड़ माना जा रहा है।

शेख हसीना से उदय से पतन की कहानी

हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के तुंगीपाड़ा में एक सियासी परिवार में हुआ था, जिसने आगे चलकर एक राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के अस्तित्व को आकार दिया। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में भारत की मदद से तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान के शासन से मुक्ति दिलाई और बांग्लादेश राष्ट्र की स्थापना की और देश के पहले राष्ट्रपति बने।

वहीं हसीना ने ढाका विश्वविद्यालय से बांग्ला साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की और फिर छात्र राजनीति में सक्रिय हो गईं। 1968 में उन्होंने परमाणु वैज्ञानिक एमए वाजेद मिया से शादी रचाई, जिनका शोध की दुनिया में रचा-बसा सीधा-सादा जीवन बांग्लादेश की राजनीति के उथल-पुथल भरे माहौल से बिल्कुल विपरीत था। वाजेद का 2009 में 67 साल की उम्र में निधन हो गया। वह अंतिम समय तक हसीना के जीवन के आधार स्तंभ बने रहे। वाजेद और हसीना की दो संतानें हैं-बेटा सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद पुतुल।

जब परिवारवालों की हुई निर्मम हत्या

शेख हसीना के लिए सियासी डगर अगस्त 1975 के सैन्य तख्तापलट के बाद कठिन हो गई, जिसमें उनके माता-पिता, तीन भाइयों और परिवार के कई अन्य सदस्यों की हत्या कर दी गई। वह और उनकी छोटी बहन रेहाना केवल इसलिए बच गईं, क्योंकि दोनों विदेश में थीं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले भारत ने उन्हें शरण दी।

छह साल बाद मई 1981 में हसीना बांग्लादेश लौटीं, जहां उन्हें उनकी अनुपस्थिति में ‘अवामी लीग’ का महासचिव चुना गया था। हालांकि, स्वदेश वापसी पर हसीना को उनकी प्रतिद्वंद्वी खालिदा जिया से कड़ी चुनौती मिली, जो दिवंगत राष्ट्रपति जियाउर रहमान की विधवा थीं। बांग्लादेश में हसीना और जिया के बीच की सियासी प्रतिद्वंद्विता और वैचारिक संघर्ष ‘बेगमों की लड़ाई’ के रूप में सुर्खियों में छाया रहा तथा तीन दशक से अधिक समय तक इसने देश की राजनीति की दिशा तय की।

शुरू हुआ लंबे शासन का दौर

शेख हसीना पहली बार 1996 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनीं, जब उन्होंने कड़े मुकाबले में जिया को मात दी। हालांकि 2001 में वह सत्ता से बाहर हो गईं, लेकिन 2008 में उन्होंने भारी बहुमत से वापसी की। इसी के साथ उनके शासन का एक लंबा दौर शुरू हुआ। हसीना के नेतृत्व में ‘अवामी लीग’ ने 2008 के आम चुनाव में भारी जीत हासिल की। 2014 के आम चुनाव, जिसका जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने बहिष्कार किया था, उसमें भी हसीना नीत ‘अवामी लीग’ बाजी मारने में सफल रही।

ये भी पढ़ें:अब क्या करेंगी शेख हसीना? उनके पास बचे ये दो विकल्प; भारत पर बड़ा दारोमदार कैसे?

इसके बाद 2018 के चुनाव में हसीना की पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई, जिससे वह दुनिया के किसी देश पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला शासनाध्यक्षों में से एक बन गईं। हसीना के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान, बांग्लादेश में तीव्र आर्थिक विकास दर्ज किया गया, पद्मा ब्रिज जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचों का निर्माण हुआ और गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रगति देखी गई। उनके कार्यकाल में बांग्लादेश एक वैश्विक परिधान महाशक्ति भी बन गया।

विरोध का दौर और इस्तीफा

हालांकि इन उपलब्धियों के बीच हसीना पर विरोधी आवाजों को कुचलने, मीडिया पर अंकुश लगाने, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश देने और सरकारी सुरक्षा एजेंसियों को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करने जैसे आरोप भी लगते रहे। साल 2024 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा को लेकर हसीना सरकार को छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध-प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा, जिसने धीरे-धीरे देशव्यापी आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी, जिसके चलते हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और भारत भागने के लिए मजबूर होना पड़ा।

ये भी पढ़ें:शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा भारत? फांसी की सजा पर क्या बोली सरकार

मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप

हसीना के इस्तीफे के बाद मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने आईसीटी का पुनर्गठन किया, जिसने 2024 में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर हसीना और अन्य पर मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा चलाया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में पिछले साल 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हुए छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध-प्रदर्शन के दौरान लगभग 1,400 लोग मारे गए थे। सोमवार को आईसीटी ने कई महीनों की सुनवाई के बाद हसीना को मौत की सजा सुनाई। फिलहाल भारत में रह रहीं हसीना अब सीमा पार से उस देश को अपने उदय से लेकर पतन तक छोड़ी गई विरासत से जूझते देख रही हैं, जिसके विकास में उन्होंने अहम योगदान दिया और जिस पर उन्होंने लंबे समय तक मजबूती से शासन किया।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Bangladesh Sheikh Hasina
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।