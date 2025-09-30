Bangladesh interim government Chief Adviser Professor Muhammad Yunus on India भारत के बारे में फिर कड़वा बोल गए मोहम्मद यूनुस, हिंदुओं पर हमले को लेकर किया ये दावा, India News in Hindi - Hindustan
India News

भारत के बारे में फिर कड़वा बोल गए मोहम्मद यूनुस, हिंदुओं पर हमले को लेकर किया ये दावा

बुधवार को न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान यूनुस ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देने के लिए परोक्ष रूप से भारत की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि भारत हसीना को शरण दे रहा है, जिन्होंने बांग्लादेश में तमाम समस्याएं पैदा की हैं।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 12:39 PM
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस अब भारत पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने भारत को फर्जी खबरें फैलाने वाला बताया है। साथ ही मुल्क में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों से भी इनकार किया है। दिसंबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए थे कि उस साल बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर 2200 हमले किए गए हैं।

जीटियो से बातचीत में यूनु्स ने भारत पर झूठी खबरें गढ़ने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, 'फिलहाल भारत की सबसे बड़ी खासियतों में से एक फेक न्यूज फैलाना है।' साथ ही उन्होंने साफ इनकार किया, 'कोई हिंदू विरोधी हिंसा नहीं है।' बीते साल नवंबर में बांग्लादेश में करीब 30 हजार हिंदुओं ने यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे बर्ताव को 'बर्बर' करार दिया था। खास बात है कि साल अगस्त 2024 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश में हिंसा के कई मामले सामने आए थे। नई अंतरिम सरकार के गठन के बाद से ही बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में खटास आ गई थी। भारत अपने इस पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हमलों को लेकर चिंता व्यक्त करता रहा है।

अगस्त में यूनुस ने जन्माष्टमी के मौके पर कहा था, 'मैं सभी से सतर्क रहने का आह्वान करता हूं ताकि कोई भी समाज में मौजूदा व्यवस्था, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को कमजोर न कर सके। मेरा मानना है कि भगवान श्रीकृष्ण के आदर्श और शिक्षाएं आपसी सद्भावना एवं भाईचारे के बंधन को और मजबूत करेंगी।'

शेख हसीना को लेकर की भारत की आलोचना

बुधवार को न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान यूनुस ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देने के लिए परोक्ष रूप से भारत की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, 'भारत हसीना को शरण दे रहा है, जिन्होंने बांग्लादेश में तमाम समस्याएं पैदा की हैं और इससे दोनों देशों के बीच काफी तनाव पैदा हो गया है।'

