बांग्लादेश में BNP सरकार बनते ही नई शुरुआत, 18 महीने बाद कोलकाता- ढाका- अगरतला बस सेवा बहाल

बांग्लादेश में लगभग 18 महीने से जारी राजनीतिक उथल-पुथल के कारण स्थगित की गई कोलकाता-अगरतला बस सेवा मंगलवार को फिर से शुरू हो गई। त्रिपुरा के परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने अखौरा एकीकृत जांच चौकी पर यात्रियों का स्वागत किया।

बांग्लादेश में लगभग 18 महीने से जारी राजनीतिक उथल-पुथल के कारण स्थगित की गई कोलकाता-अगरतला बस सेवा मंगलवार को फिर से शुरू हो गई। त्रिपुरा के परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने अखौरा एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) पर यात्रियों का स्वागत किया। बताया जा रहा है कि कम से कम 18 यात्रियों के साथ यह बस कोलकाता से ढाका होते हुए अगरतला पहुंची, जबकि दूसरी बस पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के लिए रवाना हुई। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद इस लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय बस सेवा शुरू हुआ है। इसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संचार, सहयोग और संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

पत्रकारों से बातचीत में परिवहन एवं पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि इस मार्ग के फिर से खुलने से दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को नई गति मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और सुगम आवागमन से भारत-बांग्लादेश के संबंध और भी मजबूत होंगे। मंत्री ने क्षेत्रीय संपर्क के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि रेल कनेक्टिविटी के साथ-साथ सबरूम में मैत्री पुल का बेहतर उपयोग और बंदरगाहों तक सुगम पहुंच से पूर्वोत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ होगा तथा व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी। बताया गया कि पहले दिन कोलकाता से 18 यात्रियों ने इस सेवा का उपयोग किया। डेढ़ साल से अधिक समय तक निलंबित रहने के कारण इस सेवा के बंद होने से पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा था। अब इसके दोबारा शुरू होने से हितधारकों को आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने और सीमा पार सहयोग बढ़ने की उम्मीद है।

वहीं, यात्रियों और साथ आए अधिकारियों ने बताया कि यात्रा सुगम रही और रास्ते में कोई बड़ी समस्या नहीं आई। महानगरों में कुछ मामूली दिक्कतें आईं, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति सामान्य रही। गौरतलब है कि अगरतला-ढाका बस सेवा भी जल्द ही नियमित रूप से फिर शुरू होने वाली है, जिससे दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय संपर्क और मजबूत होगा। मैत्री बस सेवा का यह पुनरुद्धार एक सकारात्मक विकास है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच संचार, वाणिज्य तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करेगा।