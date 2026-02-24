बांग्लादेश में BNP सरकार बनते ही नई शुरुआत, 18 महीने बाद कोलकाता- ढाका- अगरतला बस सेवा बहाल
बांग्लादेश में लगभग 18 महीने से जारी राजनीतिक उथल-पुथल के कारण स्थगित की गई कोलकाता-अगरतला बस सेवा मंगलवार को फिर से शुरू हो गई। त्रिपुरा के परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने अखौरा एकीकृत जांच चौकी पर यात्रियों का स्वागत किया।
बांग्लादेश में लगभग 18 महीने से जारी राजनीतिक उथल-पुथल के कारण स्थगित की गई कोलकाता-अगरतला बस सेवा मंगलवार को फिर से शुरू हो गई। त्रिपुरा के परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने अखौरा एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) पर यात्रियों का स्वागत किया। बताया जा रहा है कि कम से कम 18 यात्रियों के साथ यह बस कोलकाता से ढाका होते हुए अगरतला पहुंची, जबकि दूसरी बस पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के लिए रवाना हुई। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद इस लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय बस सेवा शुरू हुआ है। इसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संचार, सहयोग और संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
पत्रकारों से बातचीत में परिवहन एवं पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि इस मार्ग के फिर से खुलने से दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को नई गति मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और सुगम आवागमन से भारत-बांग्लादेश के संबंध और भी मजबूत होंगे। मंत्री ने क्षेत्रीय संपर्क के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि रेल कनेक्टिविटी के साथ-साथ सबरूम में मैत्री पुल का बेहतर उपयोग और बंदरगाहों तक सुगम पहुंच से पूर्वोत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ होगा तथा व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी। बताया गया कि पहले दिन कोलकाता से 18 यात्रियों ने इस सेवा का उपयोग किया। डेढ़ साल से अधिक समय तक निलंबित रहने के कारण इस सेवा के बंद होने से पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा था। अब इसके दोबारा शुरू होने से हितधारकों को आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने और सीमा पार सहयोग बढ़ने की उम्मीद है।
वहीं, यात्रियों और साथ आए अधिकारियों ने बताया कि यात्रा सुगम रही और रास्ते में कोई बड़ी समस्या नहीं आई। महानगरों में कुछ मामूली दिक्कतें आईं, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति सामान्य रही। गौरतलब है कि अगरतला-ढाका बस सेवा भी जल्द ही नियमित रूप से फिर शुरू होने वाली है, जिससे दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय संपर्क और मजबूत होगा। मैत्री बस सेवा का यह पुनरुद्धार एक सकारात्मक विकास है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच संचार, वाणिज्य तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करेगा।
ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने रविवार को कहा कि भारत बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संबंधों को मजबूत करने की इच्छा रखता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को और सुदृढ़ करना चाहता है तथा सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। वर्मा ने कहा कि इन सभी संदेशों में हमने बांग्लादेश के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने तथा बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने की इच्छा व्यक्त की है। हमने एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
