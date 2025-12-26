सबक सिखाना चाहिए, जैसे इजरायल ने गाजा में सिखाया; बांग्लादेश में हिंदुओं संग अत्याचार पर शुभेंदु

संक्षेप: भाजपा नेता ने बांग्लादेश पर ममता बनर्जी सरकार के रुख पर भी सवाल उठाए। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि भाजपा स्थिति पर करीब से नजर रखेगी। अगर अल्पसंख्यकों पर हिंसा की घटनाएं कम न हुईं तो राजनीतिक कार्रवाई करेगी।

पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता और बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अधिकारी ने कहा, 'इन लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे इजरायल ने गाजा को सिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान को जो सबक दिया था, वैसा ही सबक दिया जाना चाहिए।' उन्होंने आरोप लगाया कि सीमा पार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

भाजपा नेता ने बांग्लादेश पर ममता बनर्जी सरकार के रुख पर भी सवाल उठाए। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि भाजपा स्थिति पर करीब से नजर रखेगी। अगर अल्पसंख्यकों पर हिंसा की घटनाएं कम न हुईं तो राजनीतिक कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा, 'हम जनवरी में आएंगे और दिखाएंगे कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी नहीं रह सकता।' उनके बयान बांग्लादेश में भीड़ हिंसा के मामलों पर बढ़ते हंगामे के बीच आए हैं। बुधवार रात राजबारी जिले में ग्रामीणों ने एक हिंदू व्यक्ति को पीट-पीटकर मार डाला था।

बांग्लादेश के उप उच्चायोग के अधिकारियों से मुलाकात शुभेंदु अधिकारी ने 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बांग्लादेश के उप उच्चायोग के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की और पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि उप उच्चायोग के अधिकारियों ने सोमवार से उनसे मिलने से परहेज किया था और कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी देने के बाद ही वे बातचीत के लिए राजी हुए। पिछले साल अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने और अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ कई घटनाएं घटी हैं। हाल ही में, मयमनसिंह में 25 वर्षीय हिंदू दीपू चंद्र दास की फेसबुक पर कथित इस्लाम विरोधी पोस्ट करने के लिए भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।