मलबा बनते जा रहे मंदिर, बचे सिर्फ घरों के अवशेष; हिंदुओं के लिए नरक होता बांग्लादेश

बांग्लादेश के बड़ी अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द डेली स्टार पर बुधवार को एक खबर प्रकाशित हुई है, जिसका शीर्षक है 'Attacks on Hindu houses, temples, businesses go on' यानी हिंदुओं के घरों और प्रतिष्ठानों पर हमले जारी हैं। एक दिन पहले ही यानी 6 अगस्त, मंगलवार को एक और रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और व्यापार के स्थानों को निशाना बनाया जा रहा है।