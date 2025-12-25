बांग्लादेश को कर दिया गया है आगाह, हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री

संक्षेप: कीर्तिवर्धन सिंह ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बांग्लादेश में चिंताजनक हालात पर भारत सरकार गंभीर हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच इसे लेकर बातचीत जारी है।

पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ हो रहे हमलों पर केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने गहरी चिंता जताई है। मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर हाई कमीशन से लगातार बातचीत कर रही है। इस दौरान उन्होने यह भी कहा कि बांग्लादेश के हालातों को काबू करने को लेकर केंद्र सरकार ने बांग्लादेश को आगाह किया है।

गोण्डा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बांग्लादेश में चिंताजनक हालात पर भारत सरकार गंभीर हैं । उन्होंने बताया कि इसे लेकर सरकार बांग्लादेश में लगातार हाई कमीशन से बातचीत कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को काबू करने को लेकर बातचीत कर रही हैं।

गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास कपड़े की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच तनाव पर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक बीते 18 दिसंबर को एक फैक्टरी में काम करने वाले 25 वर्षीय दीपू चंद्र दास को बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के बालुका में ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला। भीड़ ने दीपू के शव को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद भारत में भारी आक्रोश देखने को मिला। राजधानी दिल्ली और पश्चिम बंगाल सहित का राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए, जहां दीपू के हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई।