सोच-समझकर बोलें यूनुस; रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की नसीहत पर भड़क गया बांग्लादेश; उगलने लगा जहर

संक्षेप: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को अपने शब्दों पर गौर करना चाहिए। इसपर बांग्लादेश भड़क गया और वह इसे गलत बताने लगा।

Mon, 10 Nov 2025 07:29 AM
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रही है। अब उसने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणी को लेकर भारत पर आक्षेप किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राजनाथ सिंह की टिप्पणियां गलत और शिष्टाचार के खिलाफ हैं। इसके बाद बांग्लादेश ने यह भी कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ आपसी हितकारक संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है।

बांग्लादेशी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता एसएम महबूबुल आलम के हवाले से सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि सिंह की टिप्पणियां गलत और असहयोगपूर्ण हैं।" सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि बांग्लादेश के साथ भारत तनावपूर्ण संबंध नहीं चाहता, लेकिन यूनुस को "अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए।"

आलम ने कहा कि बांग्लादेश "भारत के साथ संप्रभु समानता, एक-दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करने और आपसी सम्मान पर आधारित पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध के लिए प्रतिबद्ध है।" आलम ने कहा कि अगर किसी मामले को लेकर दोनों देशों में मतभेद होता है तो रचनात्मक और सम्मानजनक तरीके से बातचीत के जरिए उसे हल किया जाना चाहिए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि भारत बांग्लादेश से कोई तनाव नहीं चाहता है।

आपको बता दें कि अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने और फिर सेना की सरपरस्ती में अंतरिम सरकार गठित होने के बाद से ही दोनों देशों के संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से करीबी बढ़ा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के एक युद्धपोत बांग्लादेश पहुंचा है जो कि भारत के लिए चिंता की बात है। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार है जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में इतनी नजदीकी देखी जा रही है।

बांग्लादेश में फरवरी में आम चुनाव भी होने हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी सारे लोकतांत्रिक मानदंड खत्म हो चुके हैं। शेख हसीना फिलहाल भारत की शरण में हैं लेकिन उनकी पार्टी यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा चुकी है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध सुधरने का एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है और वह है आवामी लीग की वापसी।

अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Rajnath Singh Bangladesh
