खालिदा जिया को किन वजहों से रखा जाएगा याद, शेख हसीना ने बताया; शोक संदेश में क्या बोलीं?

संक्षेप: खालिदा जिया और शेख हसीना तीन दशकों से अधिक समय तक बांग्लादेश की राजनीति की 2 सबसे प्रभावशाली हस्तियां रहीं। दोनों ने बारी-बारी से देश का नेतृत्व किया। खालिदा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं।

Khaleda Zia: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का मंगलवार को निधन हो गया। उनके बेटे और BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने मंगलवार सुबह इस खबर की पुष्टि की। इसके बाद अब बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री और उनकी कट्टर प्रतिद्वंद्वी रहीं शेख हसीना ने खालिदा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। हसीना ने अपने संदेश में खालिदा जिया को देश के राजनीतिक इतिहास में एक अहम हस्ती बताया। शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जिया की भूमिका और लोकतंत्र की स्थापना के लिए उनके संघर्ष और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।

आवामी लीग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में शेख हसीना का संदेश साझा किया। शेख हसीना ने कहा, “BNP चेयरपर्सन और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर और लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष में उनकी भूमिका के लिए, राष्ट्र के प्रति उनका योगदान महत्वपूर्ण था और उसे याद रखा जाएगा।”

शेख हसीना ने आगे लिखा, “उनका निधन बांग्लादेश के राजनीतिक जीवन और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व के लिए एक गहरा नुकसान है। मैं बेगम खालिदा जिया की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करती हूं। उनके बेटे तारिक रहमान और उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं।…”

काफी अरसे से बीमार थीं जिया इससे पहले बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में निधन में हो गया। वह काफी अरसे से बीमार थीं। पार्टी अधिकारियों ने बताया कि बेगम जिया को 23 नवंबर को दिल और फेफड़ों में गंभीर संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें निमोनिया भी था और हाल के दिनों में उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक बयान में बीएनपी ने कहा, "बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का आज सुबह 6:00 बजे फज्र की नमाज के तुरंत बाद निधन हो गया।”

तीन बार बनीं प्रधानमंत्री बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया तीन दशकों से अधिक समय तक देश की राजनीति में सक्रिय रहीं। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं खालिदा जिया, 1991 में बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी को चुनाव जितवाकर सत्ता में आई थीं। वह तीन बार देश की प्रधानमंत्री बनीं और देश के राजनीतिक इतिहास में सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक रहीं। उनका पहला कार्यकाल मार्च 1991 से फरवरी 1996 तक था, दूसरा कार्यकाल फरवरी 1996 के बाद कुछ सप्ताह तक चला और तीसरा कार्यकाल अक्टूबर 2001 से अक्टूबर 2006 तक था।

हसीना के शासनकाल में गई जेल खालिदा जिया और शेख हसीना तीन दशकों से अधिक समय तक बांग्लादेश की राजनीति की 2 सबसे प्रभावशाली हस्तियां रहीं। दोनों ने बारी-बारी से देश का नेतृत्व किया और एक ध्रुवीकृत राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। बेगम जिया को 2018 में हसीना के शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद पिछले साल देश में हुए सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शनों और शेख हसीना की सरकार के बाद उन्हें रिहा किया गया था।