Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

बांग्लादेश की इस सीट पर 25 साल से था हिंदुओं का कब्जा, हार गए जमात के एक मात्र हिंदू प्रत्याशी

Feb 13, 2026 11:31 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश की खुलना-1 सीट पर पिछले 25 सालों से हिंदू प्रत्याशी ही जीतते थे। इस बार जमात ने हिंदू चेहरे को अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि बीएपी के एजाज खान ने उन्हें हराया था। 

बांग्लादेश की इस सीट पर 25 साल से था हिंदुओं का कब्जा, हार गए जमात के एक मात्र हिंदू प्रत्याशी

बांग्लादेश के 13वें आम चुनाव में बांग्लादेश राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) दो तिहाई बहुमत से जीत के करीब है। पार्टी ने जीत का ऐलान करते हुए तारिक रहमान को प्रधानमंत्री बनाने का दावा कर दिया है। तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और वह 17 साल के निर्वासन के बाद बांग्लादेश लौटे हैं। दूसरी तरफ कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी के अगुआई वाले गठबंधन की हालत खराब है। उसके खाते में 50 सीटें जाती हुई भी नहीं दिख रही हैं। जमात ने केवल एक हिंदू प्रत्याशी को टिकट दिया था जो कि हार गए हैं।

कृष्ण नंदी खुलना-1 सीट से उतरे ते। वहीं उनके प्रतिद्वंद्वी अमीर एजाज खान बीएनपी के उम्मीदवार थे। एजाज खान ने कुल 121,352 वोट हासिल करके जीत दर्ज कर ली है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस क्षेत्र के कुल 120 केंद्रों पर चुनाव करवाए गए थे। जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार को केवल 70346 वोट मिले हैं। इससे पहले इस सीट पर नोनी गोपाल मंडल सांसद थे।

ये भी पढ़ें:कौन हैं तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM उम्मीदवार; भारत से कैसे संबंध चाहते हैं

खुलना -1 सीट का इतिहास

2001 में इस सीट पर पंचानन विश्वास ने जीत दर्ज की थी जो कि आवामी लीग के उम्मीदवार थे। इसके बाद 2008 में शेख हसीना की पार्टी के नोनी गोपाल मंडल जीते। 2014 और 2018 में पंचानन विश्वास की फिर वापसी हुई। 2024 के बाद सारे समीकरण बदल गए। अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया गया और कट्टरपंथी ताकतों को बल मिला।

36 साल में पहली बार होंगे पुरुष प्रधानमंत्री

बीएनपी की जीत के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के 36 साल में पहले पुरुष प्रधानमंत्री होंगे। बीएनपी की केंद्रीय चुनाव संचालन समिति के प्रवक्ता महदी अमीन ने शुक्रवार तड़के संवाददाताओं से कहा, ''हम दो-तिहाई से अधिक सीट जीतकर सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त हैं।'' करीब 17 वर्ष के आत्मनिर्वासन के बाद पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश लौटे रहमान ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से विजय रैलियां निकालने के बजाय दोपहर में 'जुमे' की नमाज के बाद पूरे देश में विशेष दुआएं करने को कहा।

ये भी पढ़ें:LIVE: रुझानों में तारिक रहमान की BNP को एकतरफा बढ़त, जमात का बुरा हाल

निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रतिशत का आंकड़ा अभी घोषित नहीं किया है। उसने मतदान केंद्रों में मतदाताओं की मौजूदगी को लेकर हेरफेर के आरोपों को खारिज किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ए एम एम नासिरुद्दीन ने बृहस्पतिवार शाम एक संवाददाता से कहा, ''पिछले चुनावों में भी मतदान प्रतिशत को लेकर बहस होती रही है। कृपया अब इसे लेकर सवाल न उठाएं।'' उन्होंने कहा कि रुझान में उतार-चढ़ाव स्वाभाविक है क्योंकि कई हजार मतदान केंद्रों से नतीजे अलग-अलग समय पर आते हैं।

ये भी पढ़ें:बांग्लादेश चुनाव में भारत ने नहीं भेजे पर्यवेक्षक, नतीजों को लेकर बताया प्लान

निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने पहले कहा था कि बृहस्पतिवार को 42,651 मतदान केंद्रों में से 36,031 पर अपराह्न दो बजे तक 47.91 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया। देश भर में 300 में से 299 संसदीय सीट पर मतदान बृहस्पतिवार सुबह साढ़े सात बजे (स्थानीय समयानुसार) शुरू हुआ और शाम साढ़े चार बजे तक जारी रहा। एक निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार की मृत्यु होने के कारण मतदान रद्द कर दिया गया था। मतदान 4:30 बजे (स्थानीय समय) समाप्त होने के तुरंत बाद मतों की गिनती शुरू हो गई। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे और लगभग 10 लाख सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया था जो देश के चुनावी इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
Bangladesh
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsIndia NewsBangladesh election jamat e islami hindu candidate lost seat
;;;