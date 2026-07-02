रात के अंधेरे में लोगों को… भारत के एक्शन पर भड़का बांग्लादेश, BGB ने BSF पर लगाया बड़ा आरोप

पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद से इस मुद्दे पर बांग्लादेश कई बार चिंता जता चुका है। अब बांग्लादेशी सेना ने भारत के BSF जवानों पर बड़ा आरोप लगाया है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट:

अवैध घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई से बांग्लादेश भारत पर भड़क उठा है। यही नहीं, बांग्लादेशी सेना और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) ने भारत और भारतीय सीमा सुरक्षा बल पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का कहना है कि भारत बिना नियमों का पालन किए, रात के अंधेरे में घुसपैठियों को सीमा पार धकेल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में तारिक रहमान सरकार के कई अधिकारियों ने इस पर चिंता जताई है।

फाइनेंशियल टाइम्स की एक इस रिपोर्ट के मुताबिक BGB ने BSF पर संगीन इल्जाम लगाए। बांग्लादेश का दावा है कि बीएसएफ अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को वापस भेजने के लिए रात के अंधेरे का इंतजार करती है और बॉर्डर पर मौजूद लाइटें बंद करके उन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार धकेल देती है।

BGB ने लगाए आरोप बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के महानिदेशक मोहम्मद अशरफुज्जमा सिद्दीकी ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ भारत की नीतियों की आलोचना की है। बांग्लादेशी अधिकारी सिद्दीकी ने कहा कि भारत बिना किसी औपचारिक प्रत्यर्पण प्रक्रिया के लोगों को वापस भेज रहा है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी जीरो लाइन पर फंसे हुए हैं। बांग्लादेश की स्टेट मिनिस्टर ने भी इस मामले पर अपना बयान दिया है। शमा ओबैद इस्लाम ने तो यह तक कह दिया है कि भारत का यह एकतरफा कदम दोनों देशों के नाजुक रिश्तों को और खराब कर सकता है।

भारत का रुख है स्पष्ट बांग्लादेश के इन आरोपों पर भारतीय अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाया है। एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने बताया कि डिपोर्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्षों के सहयोग की जरूरत होती है, लेकिन बांग्लादेश इस मुद्दे पर कभी सहयोग नहीं करता। उनके मुताबिक नागरिकता की पहचान के लिए भारत ने बांग्लादेशी अधिकारियों को 2,680 से अधिक मामले भेजे थे। लेकिन बांग्लादेश ने आगे की प्रक्रिया नहीं की और कई मामलों में यह वेरिफिकेशन पिछले 5 साल से ज्यादा समय से लंबित पड़ा हुआ है। अधिकारी ने यह भी बताया कि शेख हसीना के भारत के साथ करीबी रिश्ते होने के कारण भारत ने पहले कभी इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा कड़ा रुख नहीं अपनाया था, लेकिन अब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अब भारत ने घुसपैठियों के खिलाफ और सख्त रुख अपनाया है।

पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद माहौल और बदला है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पिछले महीने बताया था कि भाजपा सरकार ने अब तक 10,000 अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश खदेड़ दिया है। इसके अलावा, 1800 अन्य घुसपैठियों को 12 होल्डिंग सेंटरों में रखा गया है, जिन्हें जल्द ही वापस भेजा जाएगा। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने का वादा किया है।