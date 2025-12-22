Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBangladesh Crisis latest updates what Sarod player Shiraz Ali Khan said after return to India
माहौल भारत के खिलाफ, बांग्लादेश में कोई भारतीय सुरक्षित नहीं; बचकर लौटे सेलेब की आखों देखी

माहौल भारत के खिलाफ, बांग्लादेश में कोई भारतीय सुरक्षित नहीं; बचकर लौटे सेलेब की आखों देखी

संक्षेप:

सरोद वादक शिराज अली खान ने कहा कि अब कोई भी भारतीय सुरक्षित नहीं है और भावना पूरी तरह से भारत विरोधी है। उन्होंने कहा कि लोग मॉब अटैक के लिए वजह खोज रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां कोई भी भारतीय सुरक्षित नहीं है।

Dec 22, 2025 01:01 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मशहूर सरोद वादक शिराज अली खान का कहना है कि बांग्लादेश में कोई भी भारतीय सुरक्षित नहीं है। हाल ही में वह पड़ोसी मुल्क में कॉन्सर्ट के लिए गए थे, लेकिन बमुश्किल जान बचाकर वापस लौटे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें स्थानीय लोगों ने हिदायत दी थी कि वह अपनी भारतीय पहचान के बारे में किसी को न बताएं। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद लगातार हालत बिगड़ रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

न्यूज18 से बातचीत में खान ने कहा कि वह 16 दिसंबर को बांग्लादेश पहुंचे थे और तब तक हालात सामान्य थे। उन्होंने कहा कि जब कम दर्शकों को पाया, तो लगा कि कोई परेशानी हो सकती है। उन्होंने बताया कि तब स्थानीय लोगों ने सूचना बिगड़ने की जानकारी दी और हिदायत दी कि मैं किसी को भी अपने भारतीय होने की बात न बताऊं।

नहीं बताया भारतीय हैं

उन्होंने कहा कि होटल स्टाफ ने भी मुझे अपनी पहचान कहीं नहीं बताने के लिए कहा। सरोद वादक ने बताया कि वह जब भी बांग्लादेश जाते हैं, तो कोलकाता बंग्ला बोलते हैं, लेकिन इस बार स्थानीय बंग्ला का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि मेरा सरनेम खान था और मैंने उसपर जोर दिया, जिसे पता चल रहा था कि मैं मुस्लिम हूं।

उन्होंने बताया कि अगली सुबह मुझे छयनौट की घटना के बारे में पता चला। हम वही जाने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय दूतावास से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह बंद हो चुका है और किसी तरह मैं भारत वापस लौटा।

भारत विरोधी लहर

उन्होंने कहा कि मेरी जड़ें बांग्लादेश में हैं और मैं वहां सिर्फ संगीत के लिए जाता हूं। इससे पहले वहां लोग काफी स्वागत करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी भारतीय सुरक्षित नहीं है और भावना पूरी तरह से भारत विरोधी है। उन्होंने कहा कि लोग मॉब अटैक के लिए वजह खोज रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां कोई भी भारतीय सुरक्षित नहीं है।

भारत सरकार ने किया इनकार

विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी मीडिया की उन खबरों को 'भ्रामक प्रचार' बताते हुए खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि पड़ोसी देश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के विरोध में नई दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को बांग्लादेश के मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास की 'बर्बर हत्या' के विरोध में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने लगभग 20 से 25 युवक एकत्र हुए और नारे लगाए।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Bangladesh
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।