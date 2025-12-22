माहौल भारत के खिलाफ, बांग्लादेश में कोई भारतीय सुरक्षित नहीं; बचकर लौटे सेलेब की आखों देखी

संक्षेप: सरोद वादक शिराज अली खान ने कहा कि अब कोई भी भारतीय सुरक्षित नहीं है और भावना पूरी तरह से भारत विरोधी है। उन्होंने कहा कि लोग मॉब अटैक के लिए वजह खोज रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां कोई भी भारतीय सुरक्षित नहीं है।

मशहूर सरोद वादक शिराज अली खान का कहना है कि बांग्लादेश में कोई भी भारतीय सुरक्षित नहीं है। हाल ही में वह पड़ोसी मुल्क में कॉन्सर्ट के लिए गए थे, लेकिन बमुश्किल जान बचाकर वापस लौटे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें स्थानीय लोगों ने हिदायत दी थी कि वह अपनी भारतीय पहचान के बारे में किसी को न बताएं। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद लगातार हालत बिगड़ रहे हैं।

न्यूज18 से बातचीत में खान ने कहा कि वह 16 दिसंबर को बांग्लादेश पहुंचे थे और तब तक हालात सामान्य थे। उन्होंने कहा कि जब कम दर्शकों को पाया, तो लगा कि कोई परेशानी हो सकती है। उन्होंने बताया कि तब स्थानीय लोगों ने सूचना बिगड़ने की जानकारी दी और हिदायत दी कि मैं किसी को भी अपने भारतीय होने की बात न बताऊं।

नहीं बताया भारतीय हैं उन्होंने कहा कि होटल स्टाफ ने भी मुझे अपनी पहचान कहीं नहीं बताने के लिए कहा। सरोद वादक ने बताया कि वह जब भी बांग्लादेश जाते हैं, तो कोलकाता बंग्ला बोलते हैं, लेकिन इस बार स्थानीय बंग्ला का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि मेरा सरनेम खान था और मैंने उसपर जोर दिया, जिसे पता चल रहा था कि मैं मुस्लिम हूं।

उन्होंने बताया कि अगली सुबह मुझे छयनौट की घटना के बारे में पता चला। हम वही जाने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय दूतावास से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह बंद हो चुका है और किसी तरह मैं भारत वापस लौटा।

भारत विरोधी लहर उन्होंने कहा कि मेरी जड़ें बांग्लादेश में हैं और मैं वहां सिर्फ संगीत के लिए जाता हूं। इससे पहले वहां लोग काफी स्वागत करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी भारतीय सुरक्षित नहीं है और भावना पूरी तरह से भारत विरोधी है। उन्होंने कहा कि लोग मॉब अटैक के लिए वजह खोज रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां कोई भी भारतीय सुरक्षित नहीं है।