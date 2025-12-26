Hindustan Hindi News
भारत के बिना अस्तित्व नहीं, किसने दे डाली बांग्लादेश को चेतावनी; यूनुस सरकार से सवाल

संक्षेप:

बांग्लादेश में हालात लगातार खराब हैं। भारत के साथ उसके रिश्तों में भी तनाव है। इस बीच विदेशी मामलों के विशेषज्ञ वेइल अव्वाद ने बड़ी टिप्पणी की है। अव्वाद ने कहा कि भारत के बिना बांग्लादेश का कोई अस्तित्व नहीं है।

Dec 26, 2025 04:12 pm IST
बांग्लादेश में हालात लगातार खराब हैं। भारत के साथ उसके रिश्तों में भी तनाव है। इस बीच विदेशी मामलों के विशेषज्ञ वेइल अव्वाद ने बड़ी टिप्पणी की है। अव्वाद ने कहा कि भारत के बिना बांग्लादेश का कोई अस्तित्व नहीं है। वह सर्वाइव भी नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि यह एक ऐसा दौर है, जहां बांग्लादेश में अतिवादी ताकतें आगे दिख रही हैं। यहां की गलियों में भी अतिवाद का ही बोलबाला है। इन घटनाओं ने भारत-बांग्लादेश संबंध प्रभावित हो रहे हैं और यूनुस सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गौरतलब है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद से ही हालात खराब हैं। इस बीच एक भारतीय युवक की मॉब लिंचिंग के बाद हत्या भी हो गई।

वेइल अव्वाद ने आगे कहा कि बांग्लादेश में कुछ निश्चित तत्व हैं जो भारत के साथ रिश्तों में दरार चाहते हैं। अब जो घटनाएं हो रही हैं, उससे भारत विरोधी भावना को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि यह सबकुछ जान-बूझकर किया जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश की सरकार यह नहीं कह सकती कि यह घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। अव्वाद ने कहा कि यूनुस सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूजास्थलों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। चाहे वह क्रिश्चियत हों, हिंदू हों या फिर मुसलमान। इस तरह के मामलों में ऐक्शन होना चाहिए। लोगों को, भारत को इस बात का एहसास कराया जाना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं फिर से नहीं होंगी।

गौरतलब है कि बांग्लादेश में लगातार हालात खराब हैं। दीपू चंद्रदास की यहां पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। वहीं, गुरुवार को बांग्लादेश में जबरन वसूली के आरोप को लेकर एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अमृत मंडल के रूप में हुई है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने मंडल की हत्या की कड़ी निंदा की और कहा कि यह कोई सांप्रदायिक हमला नहीं था। अखबार के अनुसार, घटना के दिन स्थानीय लोगों ने उस समय मंडल की पिटाई कर दी, जब उसने अपने समूह के सदस्यों के साथ एक निवासी के घर से वसूली की कोशिश की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मंडल को बचाया।

