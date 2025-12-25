Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBangladesh buying 50000 tons of rice from India amid unrest yunus govt compulsion
तनाव के बीच भी भारत से 50 हजार टन चावल खरीद रहा बांग्लादेश, यूनुस सरकार की क्या मजबूरी?

तनाव के बीच भी भारत से 50 हजार टन चावल खरीद रहा बांग्लादेश, यूनुस सरकार की क्या मजबूरी?

संक्षेप:

विश्लेषकों का कहना है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। बीते दिनों दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजदूतों को तलब कर दिया था।

Dec 25, 2025 10:06 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

India Bangladesh News: बांग्लादेश में बीते कुछ महीनों से भारत विरोधी बयानबाजी की घटनाओं में तेजी के बाद हाल ही में दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। दोनों देशों ने एक दूसरे के उच्चायुक्त को तलब कर दिया। वहीं हालात इस हद तक बिगड़ गए कि भारत और बांग्लादेश ने अलग अलग शहरों में अपनी वीजा सेवाओं को भी निलंबित कर दिया। हालांकि बीते मंगलवार को यूनुस सरकार ने संबंधों में आई खटास को दूर करने की दिशा में एक अहम घोषणा की है। यूनुस सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि भारत बांग्लादेश से 50 हजार टन चावल खरीदने जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस खरीद की घोषणा करते हुए मंगलवार को अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने एक बयान में कहा कि अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं और उनकी सरकार आर्थिक हितों को ‘राजनीतिक बयानबाजी’ से अलग रखते हुए भारत के साथ आर्थिक संबंध विकसित करने पर काम कर रहा है। ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं आखिर यूनुस सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि बांग्लादेश को चावल के लिए भारत के पास ही लौटना पड़ा है।

सस्ता विकल्प

दरअसल राजनीतिक तनाव के बावजूद बांग्लादेश के लिए भारतीय चावल सबसे सस्ता और भरोसेमंद विकल्प बना हुआ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने साफ तौर पर माना है कि सस्ते भारतीय चावल को नजरअंदाज कर महंगे विकल्प चुनना देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ डालेगा, खासकर ऐसे समय में जब देश के भीतर दबाव बढ़ रहा है।

चुकानी पड़ती ज्यादा कीमत

रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने भारत से करीब 50,000 टन चावल आयात करने का सौदा तय किया है। इसकी कीमत करीब 355 डॉलर प्रति टन है। अधिकारियों ने इस बात को माना है कि अगर बांग्लादेश वियतनाम जैसे दूसरे वैश्विक खरीदारों से चावल खरीदता है, तो उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती।

ये भी पढ़ें:भारत से 50000 टन चावल खरीदेगा बांग्लादेश, यूनुस सरकार बोली- रिश्ते सुधार रहे हैं
ये भी पढ़ें:बांग्लादेश की पहली प्राथमिकता… पहली रैली में क्या बोले 17 साल बाद वतन लौटे तारिक

सालेहुद्दीन अहमद ने अपने बयान में खुद इस बात की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था, “भारत से चावल का आयात बांग्लादेश के लिए लाभकारी होगा क्योंकि भारत के बजाय वियतनाम से चावल मंगाने पर प्रति किलोग्राम 10 बांग्लादेशी टका (0.082 अमेरिकी डॉलर) अधिक खर्च आएगा।

संबंधों पर क्या बोले?

दोनों देशों के बीच आई तल्खी के बावजूद वित्त सलाहकार ने कहा, ‘‘स्थिति इतनी बुरी अवस्था तक नहीं पहुंची है।’’ अहमद ने कहा, ‘‘बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि बहुत कुछ हो रहा है... हालांकि, कुछ बयान ऐसे होते हैं जिन्हें रोकना कठिन होता है।’’ वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या बाहरी ताकतें भारत-विरोधी बयान दे रही हैं तो उन्होंने कहा, ‘‘हम दोनों देशों के बीच कोई कड़वाहट नहीं चाहते। अगर बाहर से कोई समस्या भड़काने की कोशिश कर रहा है तो यह किसी भी देश के हित में नहीं है।’’

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Bangladesh
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।