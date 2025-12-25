तनाव के बीच भी भारत से 50 हजार टन चावल खरीद रहा बांग्लादेश, यूनुस सरकार की क्या मजबूरी?

संक्षेप: विश्लेषकों का कहना है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। बीते दिनों दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजदूतों को तलब कर दिया था।

India Bangladesh News: बांग्लादेश में बीते कुछ महीनों से भारत विरोधी बयानबाजी की घटनाओं में तेजी के बाद हाल ही में दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। दोनों देशों ने एक दूसरे के उच्चायुक्त को तलब कर दिया। वहीं हालात इस हद तक बिगड़ गए कि भारत और बांग्लादेश ने अलग अलग शहरों में अपनी वीजा सेवाओं को भी निलंबित कर दिया। हालांकि बीते मंगलवार को यूनुस सरकार ने संबंधों में आई खटास को दूर करने की दिशा में एक अहम घोषणा की है। यूनुस सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि भारत बांग्लादेश से 50 हजार टन चावल खरीदने जा रहा है।

इस खरीद की घोषणा करते हुए मंगलवार को अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने एक बयान में कहा कि अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं और उनकी सरकार आर्थिक हितों को ‘राजनीतिक बयानबाजी’ से अलग रखते हुए भारत के साथ आर्थिक संबंध विकसित करने पर काम कर रहा है। ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं आखिर यूनुस सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि बांग्लादेश को चावल के लिए भारत के पास ही लौटना पड़ा है।

सस्ता विकल्प दरअसल राजनीतिक तनाव के बावजूद बांग्लादेश के लिए भारतीय चावल सबसे सस्ता और भरोसेमंद विकल्प बना हुआ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने साफ तौर पर माना है कि सस्ते भारतीय चावल को नजरअंदाज कर महंगे विकल्प चुनना देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ डालेगा, खासकर ऐसे समय में जब देश के भीतर दबाव बढ़ रहा है।

चुकानी पड़ती ज्यादा कीमत रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने भारत से करीब 50,000 टन चावल आयात करने का सौदा तय किया है। इसकी कीमत करीब 355 डॉलर प्रति टन है। अधिकारियों ने इस बात को माना है कि अगर बांग्लादेश वियतनाम जैसे दूसरे वैश्विक खरीदारों से चावल खरीदता है, तो उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती।

सालेहुद्दीन अहमद ने अपने बयान में खुद इस बात की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था, “भारत से चावल का आयात बांग्लादेश के लिए लाभकारी होगा क्योंकि भारत के बजाय वियतनाम से चावल मंगाने पर प्रति किलोग्राम 10 बांग्लादेशी टका (0.082 अमेरिकी डॉलर) अधिक खर्च आएगा।