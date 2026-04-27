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महिलाओं की ऐसी फोटो खींचते हो, कैसे आदमी हो तुम; भरी अदालत में आरोपी पर गुस्साए जज

Apr 27, 2026 12:25 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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Bangalore Metro Chicks नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से महिलाओं के आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जा रहे थे। हालांकि, अब यह अकाउंट बंद हो चुका है। अकाउंट यूजर की तरफ से महिलाओं की तस्वीरें उनकी जानकारी के बगैर खींची जा रहीं थीं।

महिलाओं की ऐसी फोटो खींचते हो, कैसे आदमी हो तुम; भरी अदालत में आरोपी पर गुस्साए जज

मेट्रो में महिलाओं की जानकारी बगैर उनकी फोटो खींचने और Instagram पर शेयर करने के एक मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय ने मामले में आरोपी से कहा है कि तुमने महिलाओं को कहीं भी सुरक्षित नहीं छोड़ा। साथ ही नाराजगी जताई कि 'किस तरह के आदमी हो तुम?' आरोपी की तरफ से दाखिल की गई केस खत्म करने की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है।

सोमवार को आरोपी की याचिका पर जस्टिस एम नागप्रसन्न सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने आरोपी पर जमकर नाराजगी जाहिर की। साथ ही इस मामले से जुड़े तथ्यों पर हैरानी भी जाहिर की है। लाइव लॉ के अनुसार, उन्होंने कहा, 'तुम आगे और पूछे से महिलाओं की तस्वीर लेते हो और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हो? किस तरह के आदमी हो तुम? नॉनसेन्स...।'

'महिलाओं को कहीं सुरक्षित नहीं छोड़ा'

उन्होंने इस मामले को लेकर महिला सुरक्षा के हालात पर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा, 'तुमने महिलाओं को मेट्रो में भी सुरक्षित नहीं छोड़ा...। तुमने महिलाओं को कहीं भी सुरक्षित नहीं छोड़ा है।' इसपर आरोपी की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा, 'इस मामले में जांचकर्ता अधिकारी खुद ही शिकायतकर्ता है...। कोई अपराध नहीं हुआ है...।'

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वकील पर भी भड़के जज

वकील का तर्क सुनकर भी जज ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि कोई भी तर्क इसे सही साबित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, 'कोई भी तकनीकी तर्क या बहाना आपके किए हुए को सही नहीं ठहरा सकता... अब समय आ गया है कि हमें कुछ खास मामलों में तकनीकी बारीकियों और पेचीदगियों के पीछे छिपना बंद कर देना चाहिए।'

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उच्च न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में जारी कार्यवाही को रोकने से इनकार कर दिया है।

क्या था मामला

Bangalore Metro Chicks नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से महिलाओं के आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जा रहे थे। हालांकि, अब यह अकाउंट बंद हो चुका है। अकाउंट यूजर की तरफ से महिलाओं की तस्वीरें उनकी जानकारी के बगैर खींची जा रहीं थीं और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था।

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BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 के तहत, वॉयरिज्म को तब अपराध माना गया है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना किसी निजी कार्य में लिप्त होते हुए देखता है या उसकी तस्वीरें/वीडियो लेता है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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